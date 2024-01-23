بعد الحديث عن مؤامرة ضده .. مدرب الجزائر ينفذ تهديده ويصدم رياض محرز بقرار غريب!

جمال بلماضي ربما يحمي محرز بقراره وقد يأتي بنتائج عكسية صادمة!

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بينما أكد جمال بلماضي؛ المدير الفني لمنتخب الجزائر، من قبل تعرض جناحه رياض محرز؛ محترف الأهلي السعودي، لمؤامرة من البعض، لإجباره على الاعتزال دوليًا، صدمه هو بقرار غريب، اليوم الثلاثاء.

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محاربو الصحراء يخوضون خلال الدقائق المقبلة مواجهة مصيرية أمام موريتانيا، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

ورغم مصيرية المباراة إلا أن بلماضي قرر دخولها دون قائده محرز، إذ أبقاه على مقاعد البدلاء، بعد تواضع مستواه في المباراتين الماضيتين أمام بوركينا فاسو وأنجولا.

هذا القرار ربما يكون هدف بلماضي منه حماية محرز من كم الانتقادات التي يتعرض لها، وقد يأتي بنتائج عكسية على نفسية قائده، حال اعتبره آخذًا لصف الجماهير ويحرجه بقرار إبعاده، لكن ما هو مؤكد أنه نفذ تهديده للاعبين، عندما قال في تصريحاته مؤخرًا: "محرز لاعب جيد، لكن لا يوجد أحد ضامنًا لمكانه في التشكيل".

وتعرض محترف الراقي لحملة انتقادات واسعة من قبل جماهير بلاده منذ انطلاق البطولة القارية، دفعته للخروج للرد عليهم ساخرًا، إذ قال: "ابقوا خلف هواتفكم واتركونا نعمل!".

يذكر أن الجزائر تدخل المباراة محتلة المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعتها برصيد نقطتين فقط، خلف أنجولا وبوركينا فاسو (4 نقاط لكل منهما)، أما موريتانيا فتتذيل الترتيب دون أي نقاط.

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