الحداد يغطي على القرية الأولمبية بعد وفاة مدرب ملاكمة في باريس!

وفاة مدرب ملاكمة في أولمبياد باريس 2024...

أصدر الاتحاد الدولي للملاكمة، بيانًا تقدم فيه بعزائه لوفاة ليونيل إليكا فاتوبايتو، مدرب منتخب ساموا للملاكمة، في القرية الأولمبية ضمن أولمبياد باريس 2024.

وكان الاتحاد الدولي للملاكمة، قد أعلن صباح اليوم السبت، وفاة المدرب صاحب الـ 60 عامًا، بعد اشتباه إصابته بنوبة قلبية.

ونشر الاتحاد الدولي بيانًا جاء فيه: "نتقدم بخالص تعازينا لعائلة وأصدقاء ليونيل إليكا فاتوبايتو، والاتحاد الوطني للملاكمة في ساموا، بعدما توفي بشكل مؤثر خلال أولمبياد باريس 2024".

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وتابع: "تفاني وشغف ليونيل بالرياضة ترك علامة لا تمحى في مجتمع الملاكمة، وسيستمر إرثه في إلهام الأجيال القادمة، صلواتنا مع منتخب ساموا، لعبور هذه الخسارة الفادحة".

ومن جانبه أعرب رئيس اللجنة الأولمبية في ساموا، عن أسفه لوفاة المدرب الذي يعتبره واحد من أبرز الرياضيين في تاريخ البلاد، والذي كان يتواجد في العاصمة الفرنسية باريس، لتدريب الملاكم توبولا فاوجالي.