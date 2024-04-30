إذًا الحجج مرفوضة يا جاياردو! .. مدرب الاتحاد يورط نفسه قبل كلاسيكو الهلال

ماذا قال مارسيلو جاياردو؟

يبدو أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قد ورط نفسه بنفسه، قبل كلاسيكو المملكة الكبير أمام الهلال، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بالتزامن مع الانتقادات العنيفة التي يتعرض لها.

قطاع كبير من الجماهير الاتحادية، يحمّل جاياردو مسؤولية النتائج الكارثية للفريق الأول، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بينما يقدّم آخرون العذر له، في ظل عديد الإصابات والغيابات، في الفترة الماضية.

وفي ظل هذا النزاع الجماهيري.. صرح جاياردو قبل كلاسيكو الهلال بدقائق، مساء اليوم الثلاثاء؛ قائلًا: "لأول مرة.. لديّ اليوم فريق شبه متكامل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار المدير الفني الأرجنتيني في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC الرياضية"، إلى أنه استعاد خماسي المنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، بعد الشفاء من الإصابة.

وشدد مارسيلو جاياردو، على أن ذلك يجعله لديه رغبة قوية في الفوز وتخطي عقبة الزعيم الهلالي، والتأهل إلى نهائي أغلى البطولات.

الاتحاد افتقد خلال الفترة الماضية، للخماسي "زكريا هوساوي، عوض الناشري، فيصل الغامدي، مروان الصحفي وأحمد الغامدي"، الذين شاركوا مع منتخب السعودية الأولمبي، في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

هذه التصريحات؛ معناها أن جاياردو ليس لديه أي حجج، إذا خسر أمام الهلال، حيث سترفع عنه الحصانة نهائيًا؛ خاصة أن الاتحاد خسر 6 مرات أمام الفريق الأزرق، خلال الموسم الرياضي الحالي، فقط.