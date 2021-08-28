الحبسي: أداء الهلال سيئ جدًا، وتلك أبرز نقاط ضعفه

الهلال تعادل سلبيًا مع الباطن

أكد علي الحبسي حارس مرمى الهلال السابق أن أداء الفريق أمام الباطن خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي كان سيئًا للغاية خلال الشوط الأول، مشيرًا إلى أنه لم يتحسن سوى بعد الدقيقة الـ60.

الهلال فشل في الفوز لأول مرة خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي، ولكنه لم يتنازل عن الصدارة لكنه لم يعد وحيدًا، إذ تساوى في رصيده، 7 نقاط، مع الفيحاء، ويتقدم الثنائي بفارق نقطة واحدة عن النصر والاتحاد والرائد.

ماذا قال الحبسي حول نقاط ضعف الهلال؟

حارس المرمى العُماني وخلال تصريحاته في برنامج (ملعب SBC) وجه انتقادات واضحة لأداء الهلال ومدربه ليوناردو جارديم، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي يجب أن يستغل فترة التوقف القادمة لتصحيح الأمور والانطلاق من جديد خاصة في ظل صعوبة المواجهات القادمة.

مضيفًا "الهلال ظهر بصورة سيئة جدًا في الشوط الأول من مواجهة الباطن، تحسن الأداء بعد الدقيقة الـ60 لكن تألق هوجو كامبانيارو حارس مرمى ضمك حال دون اهتزاز شباكه، الفريق يُعاني من غياب ياسر الشهراني عن بداية المباريات لأنه نقطة قوة كبيرة، كما يجب الدفع بماتيوس بيريرا لإنعاش العمق وتنويع اللعب، يجب الاعتماد عليه أساسيًا الفترة القادمة".

واصل "الهلال يفتقد للحيوية في الأداء، وتوظيف اللاعبين ليس في أفضل أشكاله، يجب من المدرب جارديم إعادة النظر في ذلك خلال فترة التوقف الدولي، الأهداف القاتلة لن تتكرر كل مباراة خاصة مع هذا الأداء المتواضع، نقطة أخرى لاحظناها اليوم هي غياب سلاح التسديد من بُعد عن هجوم الهلال، الفريق يعتمد على الأطراف والتمريرات العرضية ويفتقد التنوع والتسديدات البعيدة جزء مهم من الهجوم لم يكن موجودًا أمام الباطن".

كيف كانت مسيرة الهلال في الدوري السعودي حتى الآن؟

الهلال لعب 3 مباريات فاز في اثنتين وتعادل في الثالثة وهو أحد فريقين لم يخسرا حتى الآن، ولكن أداء الفريق رغم تلك النتائج الجيدة بعيد عن الإقناع تمامًا، سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي أو التكتيكي.

حامل اللقب هزم الطائي الصاعد حديثًا بهدف صالح الشهري في الدقيقة الـ90 من المباراة، وقد كرر السيناريو أمام التعاون حين قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفي موسى ماريجا وجانج هيون سو في الوقت القاتل.

الفوز المتأخر لم يحضر أمام الباطن واكتفى الفريق بالتعادل السلبي رغم إهداره الكثير من الفرص في النصف ساعة الأخيرة من اللقاء، لكنه في نفس الوقت أهدر ساعة من اللعب دون جدوى بسبب أخطاء المدرب جارديم في التشكيل وطريقة اللعب.

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