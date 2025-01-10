الحارس الأساسي "محسوم" .. تير شتيجن يفاجئ فليك وينضم إلى معسكر برشلونة في السعودية!

البارسا يمتلك قوته الضاربة

يخطط الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، للسفر في الساعات القليلة المقبلة إلى المملكة العربية السعودية للانضمام إلى زملائه في المعسكر التدريبي استعدادًا لمواجهة ريال مدريد المرتقبة.

ويخوض برشلونة مواجهته الثانية أمام ريال مدريد هذا الموسم، لكن هذه المرة في نهائي كأس السوبر الإسباني، الأحد المقبل على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن تير شتيجن الذي لا يزال يتعافى من إصابة خطيرة في ركبته اليمنى منذ بداية الموسم، سيتوجه إلى السعودية من أجل دعم زملائه وعلى أمل رفع الكأس الأولى في مسيرته وهو يحمل شارة قيادة برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولن يكون تير شتيجن اللاعب الوحيد المصاب الذي سيتواجد في المباراة النهائية، حيث أن اللاعب الشاب مارك بيرنال، الذي خضع لعملية جراحية في سبتمبر الماضي لإصابة بالرباط الصليبي في ركبته اليسرى، قرر أن يكون جزءًا من البعثة التي سافرت إلى جدة الإثنين الماضي.

وبهذا، سيكون لدى المدرب هانسي فليك كامل فريقه في السعودية للاستمتاع بتجربة اللعب في المباراة النهائية الأولى له مع النادي الكتالوني منذ توليه المهمة في الصيف الماضي خلفًا لتشافي هيرنانديز.

وأوضحت "آس" أن كل التوقعات تشير إلى أن البولندي فويتشيك شتشيسني، سيكون هو الحارس الأساسي لبرشلونة في المباراة النهائية، خصوصًا بعد أدائه الرائع في نصف النهائي ضد أتلتيك بيلباو وخروجه بشباك نظيفة.

وتمسك شتشيسني بالفرصة جيدًا حيث لعب مباراة في كأس الملك وانتهت برباعية نظيفة أمام باربسترو أيضًا، لذلك على الأرجح ستكون مباراة ريال مدريد هي الثالثة له هذا الموسم، منذ انضمامه إلى برشلونة في صفقة طوارئ بعد إصابة تير شتيجن، وربما يستمر ذلك للمباراة الرابعة عندما يلتقي البارسا يوم الأربعاء المقبل مع ريال بيتيس في دور الـ16 من كأس الملك في مونتجويك.