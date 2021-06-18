ما هي الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في يورو 2020؟ وعلى كم يحصل الفريق الفائز؟

تعرف على العوائد المالية للفرق المشاركة في بطولة يورو 2020 والمبلغ الذي يحصل عليه المنتخب الفائز بالبطولة..

انطلقت بطولة يورو 2020، بمشاركة 24 منتخبًا في النسخة الاستثنائية من البطولة، وستعمل كافة الفرق للذهاب بعيدًا وتحقيق اللقب الغالي.

واشتهرت بطولة اليورو بتقديم مستويات مميزة في كل نسخة، لتكون ثاني أهم بطولة دولية للمنتخبات بعد كأس العالم.

وتعمل كافة الفرق باختلاف مستوياتها في البطولة، على الظهور بأفضل شكل لتحقيق أقصى استفادة من المسابقة، وبكل تأكيد أن الجانب المالي بين تلك المكاسب.

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ولكن ما هي العوائد المالية للمنتخبات المشاركة في البطولة، وكم يحصل المنتخب الفائز باللقب في النهاية؟ هذا ما سنعرفه معًا في التقرير التالي من موقع جول.

ما هي الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في بطولة يورو 2020؟

بالرغم من تأثيرات جائحة كورونا على العالم، في كافة الجوانب إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر زيادة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في نسخة 2020 بنسبة كبيرة، عن النسخة الماضية والتي كانت في 2016.

وبلغت الجوائز المالية في البطولة والتي أقرها الاتحاد الأوروبي 456 مليون يورو، سيتم توزيعها على الـ 24 منتخبًا المشاركين في البطولة.

وسيحصل كل منتخب تأهل للبطولة 9.25 مليون يورو، وفي دور المجموعات كل منتخب يحقق الفوز سيحصل على 1.5 مليون يورو، وفي حالة التعادل سيحصل على 750 ألف يورو.

وفي حال الوصول إلى دور الـ 16 سيحصل كل منتخب على 2 مليون يورو، ومن يصل إلى ربع النهائي ستنتعش خزائنه بـ 3.25 مليون يورو، وبلوغ نصف النهائي يقابله 5 مليون يورو.

كم الجائزة المالية للفائز ببطولة يورو 2020؟

المباراة النهائية ستكون قيمتها 17 مليون يورو، سيحصل الفائز فيها على 10 ملايين، بينما يحصل الوصيف على 7 مليون يورو.