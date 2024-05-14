الجهاز الطبي في الهلال يُفاجئ جورج جيسوس بشأن تواجد سالم الدوسري أمام النصر

النصر يستضيف الهلال مساء الجمعة القادم

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يحل الهلال ضيفًا على النصر في قمة الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي مساء الجمعة القادم، وقد حسم الجهاز الطبي في النادي الأزرق موقف النجم سالم الدوسري من خوض اللقاء.

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الدوسري غائب عن اللعب منذ تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين في الـ23 من إبريل الماضي.

اللاعب أظهر تحسنًا ملحوظًا في حالته الصحية خلال الأسبوع الأخير وهو ما رفع أسهم تواجده أمام النصر في لقاء ديربي الرياض، لكن الساعات الأخيرة حملت مفاجأة سلبية للمدرب جورج جيسوس.

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صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن الإسباني خوان خيمينيز قائد الجهاز الطبي فضل التريث في دخول الدوسري التدريبات الجماعية، حيث فضل مواصلته العمل ضمن برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من الإصابة، وذلك خوفًا من تجددها.

الصحيفة أكدت أن تحفظ الجهاز الطبي على دخول الدوسري التدريبات الجماعية قلل كثيرًا من إمكانية حضوره في ملعب الأول بارك خلال مواجهة النصر مساء الجمعة القادم، وعلى الأرجح سيكون ظهوره في مباراة الاحتفال باللقب أمام الطائي في الجولة التالية.

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