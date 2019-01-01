الجهاز الطبي بالنصر يرفض عودة أحمد موسى للتدريبات

النصر يستعد حاليًا لمواجهة الهلال في الجولة الثامنة

جول

رفض الجهاز الطبي بنادي النصر السعودي تحت قيادة الطبيب بازيل روبيرو مشاركة اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى في تدريبات الفريق مساء أمس من أجل حسم موقف اللاعب من الإصابة.

وكان موسى قد طالب المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا المشاركة في تدريبات العالمي، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب بداعي الإصابة.

وفضل الجهاز الطبي بنادي النصر تأجيل عودة موسى إلى التمارين لحين تسلُّم تقرير الأشعة حتى لا تتفاقم إصابته بسبب الاستعجال.

النصر يستعد حاليًا لمواجهة الهلال في الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين والتي تُقام على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض الأحد المُقبل.

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وغاب احمد موسى عن النصر خلال الموسم الحالي، حيث لم يضع أي بصمة في الدوري المحلي بسبب الإصابة التي عانى منها اللاعب.