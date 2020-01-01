الجنايني: منبهر بتنظيم مجلس أبو ظبي للسوبر المصري

رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة يتحدث عن التنظيم الرائع لبطولة كأس السوبر المصري.

أبدى عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة المصري حاليًا، سعادته البالغة بالتنظيم الرائعة الذي لاقاه من جانب مجلس أبو ظبي، لمباراة كأس السوبر المصري، التي تجمع بين الأهلي والزمالك.

الأهلي "بطل الدوري"، يواجه الزمالك "بطل الكأس"، في مباراة كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الجنايني قال خلال تصريحات لقناة "أبوظبي الرياضية": "أنا سعيد جدًا ومنبهر بهذا التنظيم الرائع، وأتمنى أن يستمر هذا الشكل دائمًا، وأشعر أننا بين أهلنا وفي بيتنا بأبو ظبي".

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رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة تابع: "أتمنى أن يكتمل اليوم بالفرحة وبروح رياضية كبيرة، ولا توجد أي حجة لأي فريق".

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عمرو الجنايني أردف: "يجب على الجميع أن يقدم أفضل ما لديه اليوم، لتخرج المباراة بأفضل شكل ممكن".

واختتم الجنايني تصريحاته قائلًا: "لم أكن أحلم بأفضل من ذلك في مباراة السوبر المصري، ومجلس أبو ظبي يتعامل بمنتهى الاحترافية والاحترام".

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ستشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، بحضور تقنية حكم الفيديو "الفار" لأول مرة في تاريخ المواجهات بينهما.