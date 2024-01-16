"الجناة أفلتوا من العقاب".. محكمة إسبانية: ما حدث ضد فينيسيوس جريمة ولكن!

حلقة جديدة من مسلسل العنصرية في الليجا

أضاف القضاء الإسباني حلقة جديدة، من مسلسل الإهانات العنصرية التي يتعرض لها فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في الملاعب الإسبانية.

وتقدمت رابطة الليجا بشكوى إلى القضاء، بشأن الإهانات التي تعرض لها النجم البرازيلي خلال مباراة فريقه أمام أوساسونا، يوم 18 فبراير 2023 على ملعب إل سادار، خلال الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

ورأى رئيس المحكمة في بامبلونا، أن الإهانات العنصرية التي تلقاها فينيسيوس جونيور في ملعب إل سادار، "يمكن أن تشكل جريمة"، لكنه رفع الدعوى باستحالة تحديد الجناة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأدانت المحكمة في نص قرارها ما حدث من جماهير أوساسونا، قائلة "يتضح أن الوقائع يمكن أن تشكل جريمة، لكن لا توجد بيانات كافية لمعرفة هوية الجناة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تصل فيها قضايا فينيسيوس إلى ساحات المحاكم الإسبانية، حيث ناقشت قبل أيام قضية وضع دمية تمثل النجم البرازيلي على جسر قريب من المدينة الرياضية للنادي الإسباني.

وفحصت إحدى محاكم العاصمة الإسبانية، أوراق الدعوى لتتخذ قرارها ببدء محاكمة شفهية تجاه المتهمين الأربعة بارتكاب جريمة، تمس الكرامة والأخلاق وتهديدات أخرى.