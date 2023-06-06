الجميع يركض خلف ليونيل ميسي .. السعودية ترفع عرضها والولايات المتحدة لم تستسلم!

تطورات سريعة ومتلاحقة في مستقبل ليونيل ميسي..

تتواصل حالة الغموض بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سيرحل عن "حديقة الأمراء" بنهاية عقده في الثلاثين من يونيو.

وحاليًا، هناك صراع ثلاثي على خدمات ميسي، حيث تسعى أندية الهلال السعودي، وإنتر ميامي الأمريكي، وبرشلونة الإسباني، للحصول على خدماته.

الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، والذي يراقب تطورات الوضع لحظة بلحظة عبر البث الخاص به على موقع "تويتش"، والذي فجر يوم الإثنين مفاجأة اقتراب ميسي من العودة إلى برشلونة، تراجع بعد أقل من 24 ساعة.

روميرو أكد الثلاثاء أن عملية عودة ميسي إلى برشلونة أصبحت في غاية الصعوبة في الوقت الحالي، وذلك بالنظر إلى قيام مسؤولي السعودية برفع العرض المقدم إلى الأرجنتيني خلال الاجتماع الأخير بين الطرفين، لكن دون الكشف عن تفاصيل العرض الجديد.

وعلى صعيد آخر، فقد كشف الصحفي الإسباني سيباستيان كوادريللي أن إنتر ميامي جاهز للضغط بكل قوة من أجل الحصول على ميسي.

كوادريللي، وعبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكد أن إنتر ميامي جاهز لتقديم عرضه إلى ميسي، ويعتمد على حقيقة أنه وعائلته قد يفضلون أسلوب الحياة في الولايات المتحدة على المملكة العربية السعودية، واستغلال حقيقة أن اللاعب لديه بالفعل منزل في فلوريدا.

المؤكد أن ميسي سيحاول اتخاذ قرار بشأن مستقبله في أسرع وقت، وإن كان الخيار العاطفي بالعودة إلى برشلونة قائمًا، إلا أن ضغط المتنافسين قد يجعل الأمور في غاية الصعوبة.