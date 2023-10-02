الجميع سيستمع للفضيحة .. طلب رسمي يشعل أزمة مباراة توتنهام وليفربول!

يبدو أن فصل جديد في الحكاية سيبدأ!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن تسجيلًا للمحادثة بين حكام مباراة توتنهام وليفربول ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي قد يتم إصداره قريبًا.

جاء هذا بعد أن طلبت شبكة "سكاي سبورت" من لجنة الحكام الإنجليزية الكشف عن التسجيل الصوتي للمحادثة بين الحكام في ذلك الموقف.

وكانت مباراة الفريقين قد شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا، حيث طرد الحكم لاعبين من ليفربول وألغى هدفًا بداعي التسلل اتضح لاحقًا باعتراف لجنة التحكيم نفسها أنه كان سليمًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت تقارير أخرى أن حكام تقنية الفيديو قالوا لحكم الساحة أن قراره كان سليمًا، دون وجود علم منهم براية التسلل التي ألغت الهدف، فكان قصدهم في الأساس أن الهدف سليم، بينما فهم حكم الساحة إنهم يقصدون أن قرار التسلل هو الصحيح.

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جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز توتنهام بهدفين مقابل هدف وحيد، وعطلت الريدز عن الوصول لصدارة جدول ترتيب البطولة بعد خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون.