الجميع خلفه حتى مبابي .. نجم باريس يكشف حقيقة أزمات ميسي في حديقة الأمراء

توقع له كتابة التاريخ في الولايات المتحدة

كشف أندير هيريرا لاعب وسط أتلتيك بيلباو الحالي وباريس سان جيرمان السابق، عن حقيقة التكهنات حول الخلافات بين ميسي ونجوم الفريق الفرنسي خاصة كيليان مبابي.

ميسي رحل مؤخرًا عن باريس بعد انتهاء عقده مع النادي الفرنسي، ليتجه إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، ولكن فترته في حديقة الأمراء شهدت العديد من الأنباء حول خلافه مع مبابي والعديد من اللاعبين الآخرين.

ومن جانبه قال هيريرا في تصريحات لشبكة "TYCSport ":"إذا كان لديك ليو فإن الجميع يتخلفون عنه بخطوة واحدة، حتى مبابي، لا يحتاج الأسد إلى التحدث ليحظى بالاحترام، كيف سأرفع صوتي إذا لم يفعل ليو ذلك؟".

وأضاف:"إنها كذبة أن هناك انقسامًا بين ميسي ومبابي، لا أفهم لماذا يجب على الصحافة تمجيد أحدهما من أجل قتل الآخر، من خلال فترتي مع باريس سان جيرمان شعرت أن ميسي تجاوز توقعاتي، أعجبت به كثيرًا كلاعب كرة قدم ثم كزميل وكشخص أيضًا، لم يكن لديه أي لفتة سيئة مع أي شخص، إنه يمنحك الشعور بأنه شخص عادي جدًا هو وعائلته رغم أنه اللاعب الأفضل في التاريخ ولديه 7 كرات ذهبية".

وعن انتقال ميسي إلى إنتر ميامي:"أنا سعيد جدًا من أجله، ميامي وجهة مرغوبة جدًا بالنسبة له ولأسرته لأنهم أقرب إلى الأرجنتين، كما أن الولايات المتحدة تمتلك قوة عالمية هائلة لذلك فضل اللعب هناك على أي مكان آخر وأعتقد أنه سيكتب التاريخ هناك".

يذكر أن هيريرا البالغ من العمر 33 سنة انتقل إلى باريس سان جيرمان قادمًا من مانشستر يونايتد في 2019، ورحل عن النادي الفرنسي على سبيل الإعارة إلى أتلتيك بيلباو في 2022 قبل الانتقال بصفة نهائية للنادي الباسكي في العام التالي.