الجمهور وصفها بالمعجزات! .. نجم النصر السابق يُحدد 3 شروط للفوز بالكأس أمام الهلال

النصر يُواجه الهلال يوم الجمعة القادم

يستعد النصر لمواجهة الاتحاد في ختام دوري روشن السعودي، لكن ليس هذا اللقاء الأهم للفريق حاليًا بل مواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي حُدد أخيرًا موعدها رسميًا مساء اليوم الأحد.

الاتحاد السعودي لكرة القدم وبعد جدل كبير أعلن أخيرًا إقامة النهائي المنتظر يوم الجمعة القادم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ويُمثل اللقاء آخر فرص النصر لإنقاذ موسمه من الصفر والخروج بلقب.

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هاشم سرور نجم وسط العالمي السابق حدد 3 شروط للفوز بلقب كأس الملك، وقد جاءت كافة تلك الشروط بعيدة عن الحالة الفنية للفريق أو حتى منافسه الهلال، بل تعلقت بالتحكيم والإخراج.

سرور أوضح أن وجود حكم عادل وحكام جيدين في غرفة تقنية الفيديو بجانب إخراج جيد للقطات الجدلية سيضمن للنصر الفوز على الهلال والتتويج باللقب، حيث كتب عبر إكس "بحكم عادل وغرفة فار مميزه واخراج لقطات واضحة سيكون الكاس بإذن الله وحوله نصررررراووووووي".

الجمهور النصراوي تفاعل مع تغريدة سرور بشيء من التشاؤم في إمكانية توفر تلك الشروط الثلاثة أمام الهلال، حتى أن أحدهم وصفها بثلاثة من المعجزات السبعة.