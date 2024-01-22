الجمهور في حالة صدمة .. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن سوق الانتقالات الشتوي

الأهلي يُقدم موسمًا جيدًا في دوري روشن السعودي

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يستهدف كبار دوري روشن السعودي دعم صفوفهم خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري لتعزيز موقفهم في المنافسة على مقاعد المقدمة في جدول الترتيب، لكن يبدو أن الأهلي اختار نهجًا مختلفًا فاجأ وصدم جمهوره الكبير.

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الهلال تعاقد بالفعل مع رينان لودي فيما ضم الاتحاد المدافع سعد الموسى ويسعى النصر خلف عدة أسماء، وفيما كان يُنتظر من الأهلي التحرك لضم أكثر من لاعب محلي وأجنبي، فاجأت الإدارة الجميع بالانسحاب من السوق والاكتفاء بصفقات الصيف الماضي.

صحيفة الرياضية السعودية نقلت عن مصدر في الإدارة قوله أن النادي قرر عدم إبرام أي صفقة في يناير الجاري والاكتفاء بالأسماء الـ15 التي وصلت بداية الموسم وتأجيل التحرك القادم في السوق إلى نهاية الموسم، خاصة في ظل زيادة عدد اللاعبين الأجانب من 8 إلى 10.

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وأوضح المصدر الأهلاوي للرياضية أن ذلك القرار جاء بالتنسيق والاتفاق مع المدرب ماتياس يايسله، ليُغلق بذلك الباب في وجه الأخبار التي تحدثت عن رحيل بعض الأجانب وعلى رأسهم المهاجم روبيرتو فيرمينو.

يُشار إلى أن الأهلي يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة وبفارق 13 نقطة عن الهلال في الصدارة.

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