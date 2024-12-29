بعد تورطه مع الجمهور العراقي بسبب علي البليهي .. أشرف بن عياد: ارتقوا الله يخليكم!

المراسل المغربي تفاجأ بتوجيه اللوم له والهجوم عليه من العراقيين بسبب مدافع المنتخب السعودي!

يبدو أن الأزمة القائمة من وراء ديربي المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي ورطت أطراف خارجية بها كالمراسل المغربي أشرف بن عياد.

الأخضر السعودي أطاح بالعراق أمس السبت، من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26"، بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وخرج أكثر من لاعب بعد المباراة للرد على تقليل يونس محمود؛ نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، من قدرة الأخضر على المنافسة على اللقب، منهم المدافع علي البليهي..

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مدافع الأخضر قال في تصريحاته مع أشرف بن عياد عبر شبكة قنوات "الكاس": "كلامي ليونس محمود إذا أردت الحديث عن الكرة السعودية، عليك أن تقف على قدميك احترامًا لها، لم يعرفك أحد إلا عندما جئت للعب عندنا في الدوري السعودي، ولا تتحدث عن السعودية مرة أخرى إلا بكل احترام، وأتمنى لك رحلة سعيدة إلى بلدك".

أمام تلك التصريحات وكون المراسل المغربي هو من وجه السؤال للبليهي، تعرض ابن عياد لهجوم جم من العراقيين، دفعه للخروج للرد عليهم، مشددًا على احترامه لهم، ومطالبًا إياهم في الوقت نفسه بقراءة المشهد كامل كي يدركوا حقيقة موقفه..

أشرف بن عياد قال: "هذه رسالة للجمهور العراقي، أنا عادةً لا أجيب ولا أرد، لكن اليوم أتمنى تسمعوا هذا الفيديو جيدًا، لأنه مهم جدًا بالنسبة لي، أولًا هناك أناس يتحدثون دون معرفة الخلفية، الله يخليكم أعرفوا أولًا، ما حدث أن علي البليهي بعد مباراة اليمن صرح (بعد لقاء العراق سأرد على يونس محمود)، لذا الجميع كان يحلم بأن يكون علي البليهي معه، كلنا بلا استثناء كنا نسأل (مع من سيتكلم البليهي بعد المباراة؟!)، لذا من غير الممكن أن لاعب يعدك أنه سيتحدث ويفعل وأنت لا تسأله، خصوصًا أنه بعد مباراة اليمن قال (سأرد بعد لقاء العراق)".

وأضاف: "الله يخليكم دعونا نرتقي في مستوى النقاش، أجريت 40 لقاء هنا في كأس الخليج، هل رأيتم مني أي سؤال كذا أو كذا (يقصد سؤال تحريضي)، لا! لكن البليهي يختار قنوات الكاس وأنا أسأله عن حال الجو؟!، اسمحوا لي، كان لا بد عليّ أن أساله، أما لو كان الموضوع قديم وأنا قمت بإعادة فتحه، فسيكون للجمهور الحق في الغضب، لكن الموضع ما زال قائمًا، والبليهي هو من طلب الرد بعد مباراة العراق".

المراسل المغربي اختتم: "الله يخليكم دعونا نرتقي في المستوى، لا تتركوا كلام البليهي وتتحدثوا عن شخص قام بعمله، قسمًا بالله هناك بعض الصحفيين يبدأون بالسؤال عن يونس محمود أولًا، لهذا الله يخليكم دعونا نرتقي، اكرهوني، لكن قسمًا بالله أنا راضٍ عن مستوى عملي تمام الرضا، وأتمنى من الجمهور العراقي أن يعرف الخلفية قبل أن يتكلم، الله يرحم والديكم اعرفوا الخلفية أولًا وشاهدوا طريقة عملي ثم تحدثوا، كل الحب والتقدير للجمهور العراقي إلا أنه قسمًا بالله هناك ظلم في الموضوع".