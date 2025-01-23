"الجمهور قال لي في الشارع (ابقَ)".. أراوخو يكشف كواليس تراجعه عن ترك برشلونة

النجم الأوروجوياني ينهي ملفه في برشلونة

جدد رونالد أراوخو عقده مع نادي برشلونة حتى يونيو 2031. ووقع عقده الجديد، لينهي فترة من الجدل حول مستقبله كادت تودي به إلى الرحيل ليوفنتوس الإيطالي.

وقال أراوخو لوسائل إعلام النادي: "الحقيقة أنني سعيد للغاية، أمر رائع أن أتمكن من التجديد مع برشلونة، والاستمرار لسنوات عديدة أخرى، والحقيقة هي أنها سعادة هائلة، لقد عملت بجد من أجل هذا، وأعتقد أننا نحققه".

وقال لجمهور برشلونة: "شكرًا لكم على كل هذه السنوات، لقد لاحظت دائمًا الحب، لقد قال لي الناس في الشارع (ابق.. ابق) وكان ذلك شيئًا هائلاً، منذ وصولي لاحظت عاطفة هائلة، تمامًا كما هو الحال في الملعب عندما يهتفون (أوروجوياني)".

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وأردف: "أنا سعيد، وآمل أن تكون سنوات رائعة وأن تأتي معها الألقاب، هذا هو الشيء الأكثر أهمية، الفوز والاستمرار في النمو كمحترف، أعرف مدى أهميتي لهذا الفريق وأعتقد أنني أستطيع المساهمة كثيرًا في الفوز بالألقاب".

وعن أهم أهداف الفريق من الناحية الفنية، قال: "لدينا شيء نتمناه منذ فترة وهو دوري أبطال أوروبا وهو الهدف الأكبر الذي سنسعى إليه بالتأكيد" مؤكدًا أن الفريق الحالي لبرشلونة "يتمتع بالكثير من الموهبة والرغبة".