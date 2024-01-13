"الجماهير لها رأي آخر!".. الحارس الأجنبي يغير خطط النصر في الميركاتو

مستقبل غامض يواجد أوسبينا والعقيد

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تغير موقف نادي النصر السعودي بشأن ملف حراسة المرمى، الذي يمثل صداعًا مزمنًا في رأس إدارة "العالمي" منذ بداية الموسم.

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وقال الناقد الرياضي علي العنزي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي "X" (تويتر سابقًا): "إدارة النصر تُعيد النظر في صفقة الحارس الأجنبي وتفتح الملف مجددًا خلال هذه الفترة".

وأضاف العنزي: "هُنالك عدد من الأسماء المطروحة على طاولة إدارة النصر".

النصر حاليًا يمتلك 9 لاعبين أجانب بوجود الحارس دافيد أوسبينا، إلى جانب كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا وسيكو فوفانا وأوتافيو وأليكس تيليس وإيمريك لابورت وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش، ويحتاج إلى تقليص قائمته إلى 8 أجانب.

ولا تتفق جماهير النصر على الحارس نواف العقيدي، حيث يرى فريق أن المقعد الأجنبي المتبقي يجب أن يتم من خلاله التعاقد مع مدافع آسيوي للاستفادة منه في منافسات دوري الأبطال.

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بينما يتجه فريق آخر إلى الاستعانة بأوسبينا في الفترة المقبلة، ويرى آخرون أن النصر بحاجة ماسة لحارس جديد من أجل مساعدة الفريق في المنافسة على الألقاب المحلية.

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