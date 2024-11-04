"تقترب مني لتبدو جيدًا أمام الجماهير".. كشف كلمات مارسيليو التي كتبت نهايته في فلومينينسي

ماذا قال نجم ريال مدريد السابق؟

كشفت تقارير صحفية عن سبب الخلاف بين النجم البرازيلي المخضرم مارسيلو ومدربه مانو مينينزيس، والذي تسبب في فسخ عقد اللاعب مع نادي فلومينينسي.

ودخل نجم ريال مدريد السابق في خلاف مع مينيزيس على خط التماس أثناء مباراة الفريق مع جريميو والتي انتهت بالتعادل (2-2).

وكان مارسيلو يستعد للمشاركة في المباراة من مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر مينيزيس بشكل مفاجئ عدم الدفع به، وأمره بالعودة إلى مقاعد البدلاء، وعن ذلك علق المدرب في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "كنت سأدفع به، لكنني سمعت شيئًا لم يعجبني، لذا عدلت عن رأيي".

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وحسب شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية، فإن مارسيلو قال لمدربه (الذي كان يقدم بعض التوجيهات له بلمس خفيف على ذراعه): "أنت تقترب مني لتبدو جيدًا أمام الجماهير"، الأمر الذي أشعل غضب مينيزيس.

وذكرت وسائل إعلام برازيلي أخرى أن "مارسيلو تسبب في اضطرابات داخل النادي، وتورط في مشكلات مع زملائه والموظفين والإدارة".

وختمت: "المشكلة الأساسية كانت السلوك غير اللائق للاعب، إذ كان يبلغ زملاءه الأصغر سنًا بأن التدريب البدني ليس بالشيء المهم، لأن الموهبة وحدها كافية".