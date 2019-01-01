الجماهير تخرب تمثال إبراهيموفتيش من جديد

أعمال تخريب جديد لتمثال زلاتان في مسقط رأسه

تعرض تمثال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لأعمال تخريب من قبل مجموعة من المجهولين في مسقط رأسه بالسويد.

إبراهيموفيتش أعلن منذ عدة أسابيع امتلاكه أسهم في نادي هاماربي، والذي يعد منافساً مباشرة لفريق زلاتان السابق مالمو في السويد.

وظهر تمثال مهاجم مانشستر يونايتد وبرشلونة الأسبق، به أعمال تخريب وكسر الأنف وطلاء فضي عليه.

شرطة السويد أكدت أنها ستقوم بالتحقيقات حتى يتم ضبط المخربين، بعد الاستعانة بالشهود العيان.

وتعد هذه المرة الثانية، في أقل من شهر التي يتعرض فيها هذا التمثال إلى أعمال تخريب بعد قرار إبراهيموفيتش، إذ تم إشعال النار خلاله المرة الماضية.

جدير بالذكر أن صاحب الـ 38 عاماً، لم يعلن عن وجهته القادمة في الملاعب، بعد نهاية عقده مع فريق لوس أنجلوس الأمريكي.