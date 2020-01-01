الجماهير تواجه خطر الغياب عن المدرجات الموسم المقبل

الفيروس يمنع عودة الجمهور والكرة ككل

توقع رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جريج كلارك غياب الجماهير عن ملاعب كرة القدم كذلك في الموسم المقبل بسبب البروتوكولات الصحية خوفاً من فيروس كورونا.

وحتى الآن لم يتضح مصير الموسم الحالي المتوقف منذ مارس الماضي، وسط انقسام ما بين مؤيد لاستكماله، وآخرون يطالبون بإنهائه بسبب الوضع الصحي بالبلاد.

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وقال كريج في جواب للاتحاد الإنجليزي: "الحقيقة أننا لا نعرف كيف ستكون الأمور، مع قواعد التباعد الاجتماعي يبدو الحديث عن عودة الجمهور أمراً صعباً في المستقبل".

وواصل: "الجماهير هي عصب كرة القدم، ولكن عودتها للمباريات تبدو مستبعدة قريباً، أيضاً هناك خسائر مادية تسببت بتقليص الموازنة بمبلغ وقدره 75 مليون جنيه استرليني".

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واقترح الاتحاد استكمال الموسم الجاري بعدد من الملاعب المحايدة، وبدون تواجد الجماهير، المقترح الذي لم يلق قبولاً من بعض الأندية، وأجل التوصل لاتفاق نهائي.

وتحدثت تقارير إعلامية أن نصف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد تصبح مهددة بالإفلاس في ظل استمرار توقف النشاط الكروي والخسائر الاقتصادية الفادحة الناتجة عنه.

وأعلنت فرنسا وهولندا إلغاء المتبقي من الموسم، وأعلنت الأولى تتويج باريس سان جيرمان باللقب، بينما اكتفت الثانية بتحديد المتأهلين أوروبياً.