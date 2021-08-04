الجزيرة يتخذ خطوة تقرب علي مبخوت من الاتحاد

هل يحسم الاتحاد الصفقة لصالحه بعد تلك الخطوة؟

اتخذت إدارة نادي الجزيرة الإماراتي، خطوة جديدة، في مستقبل المهاجم الدولي علي مبخوت، في ظل وجود اهتمام من جانب نادي الاتحاد السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، ترغب في ضم مهاجم جديد لقائمة العميد، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وأعلن نادي الجزيرة الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن توقيع عقد جديد وطويل الأمد مع علي مبخوت.

وجاء نص تغريدة الجزيرة كالآتي: "كل شيء جاهز، تم التوقيع، يسعدنا الإعلان عن توقيع علي مبخوت لعقد جديد طويل الأمد، يمتد حتى 2026".

بعض التقارير الصحفية، أكدت على أن خطوة تجديد عقد علي مبخوت، تشير إلى اقتراب نادي الاتحاد من الحصول على خدمات مبخوت لمدة موسم على سبيل الإعارة.

نادي الاتحاد يريد التعاقد مع مبخوت، لتعويض اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، المهاجم الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الزعيم خلال الفترة الحالية.

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إدارة نادي الاتحاد تنتظر موافقة وزارة الرياضة على المخالصة المالية، لتوقيعها مع بريجوفيتش الذي لم يقنع مسؤولي العميد، ليتم البحث عن مهاجم آخر، ومفاوضة مبخوت.