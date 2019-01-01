رسميًا | الجزيرة يضم سلطان الغافري من الوحدة

الصفقة أعلنت رسميًا بعد الحديث عنها لأيام

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الجزيرة رسميًا تعاقده مع سلطان الغافري لاعب وسط الوحدة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه.

ولم يُعلن النادي تفاصيل العقد لكن المصادر الصحفية تحدثت عن توقيع صاحب الـ32 عامًا لعقد يمتد لموسمين.

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ولعب اللاعب 30 مباراة في جميع البطولات المحلية الإماراتية الموسم الماضي مع الوحدة، كما شارك في دوري أبطال آسيا ولعب 5 مباريات مع منتخب الإمارات.

وأبدى الغافري سعادته الكبيرة بتلك الخطوة، قائلًا للموقع الرسمي للنادي "سعادتي كبيرة جدًا بانضمامي بشكل رسمي لنادي الجزيرة، وأشعر بالحماس البالغ لانضمامي لزملائي الجدد في الفريق خلال فترة الاستعدادات للموسم المقبل الذي يسعى فيه الجزيرة كالعادة لتقديم كرة قدم ممتعة وللمنافسة على المراكز المتقدمة في البطولات التي يشارك فيها، وهذا هو السبب الأكبر وراء انضمامي لهذا النادي العريق".

أضاف "ثقة إدارة نادي الجزيرة في مقدرتي على مساعدة النادي والفريق على تحقيق الأهداف المحددة في المستقبل القريب تحملني مسؤولية كبيرة للارتقاء بأدائي وللظهور بأفضل المستويات داخل الملعب وخارجه، كما أن تشريفي بارتداء قميص فخر أبوظبي يضعني أمام تحدٍ شخصي مهم لأقدم أفضل وأقصى ما أملك ولأساهم مع زملائي اللاعبين في تقديم أداء وتحقيق نتائج ترضي الطموحات".

"أود أن أشكر نادي الوحدة وجمهوره على الفترة المميزة التي أمضيتها معهم خلال الأعوام السابقة، وأتعهد لنادي الجزيرة ومشجعيه بالقتال والتضحية ومضاعفة الجهد لنحقق المزيد من النجاحات باسم نادي الجزيرة في السنوات القادمة".

يُذكر أن الغافري بدأ مشواره الكروي مع نادي بني ياس ثم ارتدى قميص العين وانضم أخيرًا للوحدة ولعب معه 4 مواسم.