قبل القمة الإماراتية - ما الذي تغير في الجزيرة والعين عن الموسم الماضي؟

قبل القمة الإماراتية المرتقبة بين العين والجزيرة، تعرف على التغيرات التي حدثت بالفريق.

يستعد فريق الجزيرة لمواجهة نظيره العين، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، في قمة منتظرة منذ بداية الموسم.

العين يحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة في ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي، بينما يحتل الجزيرة المركز الرابع بعشر نقاط.

ما الذي تغير في الجزيرة والعين عن الموسم الماضي، هذا ما سنتناوله خلال السطور التالية..

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الصفقات

مع بداية الموسم أجرى العين والجزيرة الكثير من الصفقات المهمة، حيث عملت إدارتي الناديين على تدعيم صفوف الفريقين، استعدادًا للموسم الجديد.

الجزيرة قام بصفقات كبيرة أبرزها التعاقد مع عمر عبد الرحمن عموري، والمغربي مراد باتنا.

أما عن العين فتعاقد مع الإيفواري لابا كودجو والبرازيلي كايو كانيدو، والعديد من اللاعبين المهمين في تشكيل الفريق.

الجهاز الفني

نجح نادي العين الإماراتي في التعاقد مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو، قبل بداية الموسم الحالي، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية مؤخرًا، رغم البداية المتعثرة بعض الشيء.

عاد الهولندي مارسيل كايزر لقيادة فريق الجزيرة، خلفًا لمواطنه يورجن ستريبل الذي رحل عن صفوف الفريق خلال شهر أكتوبر الجاري.