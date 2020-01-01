الوحدة والظفرة يتصارعان على نجم الجزيرة

الفريقان يُحاولان استغلال وضع اللاعب الصعب في ناديه

كشفت مصادر صحفية إماراتية عن تنافس شرس يجمع ناديي الظفرة و الوحدة الإماراتي على الظفر بخدمات لاعب وسط الجزيرة سلطان الغافري خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

الغافري بدأ مسيرته مع بني ياس قبل أن ينتقل للعين ومنه عام 2014 إلى الوحدة، وبعد 5 سنوات وبنهاية عقده تحول لاعب الوسط الصيف الماضي إلى الجزيرة في صفقة انتقال حر، وقد وقع معه عقدًا لمدة عامين.

تحديد موعد انتخابات اتحاد كرة القدم في الإمارات

مسيرة الغافري مع فريقه الجديد لم ترتق للآمال والطموحات، إذ لم يلعب معه سوى مباراة واحدة في دوري الخليج العربي الإماراتي، ولذا بات قريبًا من توديع الفريق بعد 6 أشهر فقط من انضمامه له.

صحيفة الرؤية أوضحت أن الوحدة قدم عرضًا رسميًا لاستعادة صاحب الـ33 عامًا لكن دون الكشف عن تفاصيل العرض المالية أو موقف الغافري منه، مشيرة كذلك لرغبة الظفرة الشديدة في التعاقد معه.

يُذكر أن الغافري كان من العناصر الرئيسية في الوحدة وقد لعب معه في الموسم الماضي 30 مباراة، وقد دعم العنابي صفوفه خلال ميركاتو يناير بعدد من الصفقات القوية أبرزها الكوري الجنوبي لي ميونج جو والإماراتي خميس إسماعيل ومواطنه فارس جمعة والأرجنتيني بيدرو خافيير والبرازيلي لوكاس بيمنتا، وتم تسجيل اللاعبين الأخيرين ضمن فئة المقيمين بالإمارات.

الوحدة يسعى لتعزيز صفوفه جيدًا في ميركاتو يناير لتحسين نتائجه على صعيد دوري الخليج العربي الإماراتي ، إذ يحتل حاليًا المركز الثامن برصيد 17 نقطة وبفارق 12 نقاط كاملة عن شباب الأهلي دبي في الصدارة.