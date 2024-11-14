الجزائر وغينيا الاستوائية | رياض محرز .. التمريرات الصحيحة وحدها لا تكفي!

اللاعب لم يُتم المباراة حتى النهاية

لم يُتم رياض محرز مواجهة منتخب بلاده الجزائر أمام مستضيفه، غينيا الاستوائية، ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، حيث غادر عند الدقيقة الـ70.

محرز خاض 70 دقيقة من المباراة وبدا أنه لم يكن راضيًا تمامًا على قرار خروجه من الملعب، ولكنه لم يُقدم خلال تلك الدقائق أي شيء أكثر وأفضل من التمريرات السليمة! إذ مرر نجم الأهلي السعودي 28 تمريرة منها 27 سليمة بدقة وصلت إلى 98%.

صاحب الـ33 عامًا لعب على الجانب الأيمن من الهجوم، بدا أنه يتحرك ما بين خانتي المهاجم المتحرك من البمبن والجناح الأيمن، ولكنه لم يُقدم الكثير من الإضافة للهجوم الجزائري، وكي لا نظلمه كثيرًا فالمنتخب بالكامل لم يُقدم الوجه الهجومي المطلوب والمتوقع منه، ربما نظرًا للأجواء الصعبة من حيث الحرارة او ضغط المنافس خاصة في الشوط الثاني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

محرز استطاع صناعة فرصة واحدة كانت بتمريرة عرضية ممتازة خلف المدافعين، وقد فشل في محاولته الوحيدة للانطلاق والمراوغة بالكرة لكنه حسم لصالحه مواجهتين فرديتين أرضيتين من إجمالي 5، وقد فقد الاستحواذ 5 مرات ولم يحصل على أي خطأ بل ارتكب واحدًا.

لم يُسدد نجم مانشستر سيتي السابق سوى تسديدة واحدة على المرمى لم يجد الحارس صعوبة في التعامل معها، ولكنه نجح في لعب تمريرتين عرضيتين ناجحتين وكذلك تمريرتين طويلتين، وقد ظهر في عدة مواقف هجومية كان تصرفه خلالها غير صحيح خاصة على صعيد اتخاذ القرار، فأحيانًا اختار المراوغة والتمرير كان الأفضل وأحيانًا أخرى اختار التمرير فيما كان التسديد هو الخيار الأفضل.

محرز تميز بالتمريرات السليمة خلال المباراة لكنها لم تكن كافية لجعل هجوم منتخب بلاده خطيرًا على منافسه، ويُمكن القول هنا أن منتخب الخضر بالكامل لم يُقدم الأداء المتوقع وقد بدا متأثرًا بقوة بدرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة، وقد أهدر منافسه عدة فرص جيدة للتسجيل لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد الجزائر إلى 13 نقطة في الصدارة، وكانت قد ضمنت تأهلها مباشرة سابقا، فيما تحرك رصيد غينيا الاستوائية إلى النقطة الثامنة.