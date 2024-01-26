الجزائر تغري زين الدين زيدان بعد الفضيحة الإفريقية .. والمدرب يرد!

زيدان اتخذ قراره سريعًا بعد العرض الجزائري

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. قدّم وليد صادي، رئيس اتحاد الكرة الجزائري، عرضًا إلى الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان؛ لتولي تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خلفًا لجمال بلماضي.

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اتحاد الكرة الجزائري فسخ عقد بلماضي بـ"التراضي"؛ بعد توديع المنتخب الوطني، النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا، التي تستضفها كوتِ ديفوار على أراضيها، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير، من دور المجموعات.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب"، مساء اليوم الجمعة، رشح الاتحاد المحلي، العديد من الأسماء التدريبية، لخلافة بلماضي على رأس القيادة الفنية لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم؛ وعلى رأسهم الفرنسي هيرفي رينارد، والأرجنتيني خورخي سامباولي، والبوسني وحيد خليلودزيتش.

الصحيفة كشفت عن أن صادي، لم يهتم بكل هذه الأسماء المقترحة، ورشح زيدان فقط؛ حيث رأى أن أصول عائلته الجزائرية، قد تقنعه بالموافقة على قيادة الخضر؛ خاصة أنه لا يرتبط بعقد مع أي نادٍ أو منتخب.

لكن.. أحلام رئيس اتحاد الكرة الجزائري تعرضت لانتكاسة كبرى؛ حيث أعلنت "ليكيب"، رفض زين الدين زيدان العرض بشكل رسمي، رغم أصول عائلته؛ حيث لا يزال حلمه الأول هو قيادة المنتخب الفرنسي.

جدير بالذكر أن زيدان، لم يتول قيادة أي فريق منذ الرحيل عن العملاق الإسباني ريال مدريد في صيف 2021، بعد أن حقق معه معجزة خالدة، بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، 3 مرات على التوالي.

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