الجزاء من جنس العمل.. ريال مدريد يتخذ قراره النهائي بشأن مهاجمه!

النادي الملكي سيجدد لنجم الهجوم!

أكدت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد سيقدم عقدًا جديدًا لأحد نجوم الهجوم في الصيف الجاري سعيًا للحفاظ على خدماته.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أتلتيك"، والتي أكد أن ذلك اللاعب هو خوسيلو صاحب الريمونتادا الهامة ضد بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت التقارير أن النادي سيقوم بتفعيل خيار الشراء في عقد الإعارة الخاصة بخوسيلو مع إسبانيول لينضم بشكل نهائي لهم.

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وكان خوسيلو قد سجل هدفين في الوقت القاتل ضد بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وقاد الفريق إلى النهائي التي تم الفوز فيه على بوروسيا دورتموند.

جدير بالذكر أن خوسيلو كان قد قدم مستويات طيبة مع ريال مدريد على مدار الموسم، ولم تكن مباراة بايرن ميونخ هي المناسبة الوحيدة التي تألق فيها.