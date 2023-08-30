الجدل يزداد .. سيناريو 2002 يؤكد سحب نقاط ديربي الشباب من النصر ورد قانوني عاجل!

جدل كبير في شكوى الشباب ضد نادي النصر

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لم تمر سوى ساعات قليلة، على واحدة من أفضل مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، والذي فاز فيها على "مواطنه" الشباب؛ إلا وبدأ الرعب يدب في نفوس الجماهير.

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النصر فاز (4-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وبعد المباراة مباشرة.. قدّم الليث الشبابي "احتجاجًا"، للمطالبة بالحصول على النقاط الثلاث؛ بحجة أن مشاركة مختار علي، متوسط ميدان قلعة العالمي، غير نظامية؛ لاختلاف تاريخ ميلاده، في وثيقتين رسميتين.

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وفي هذا السياق.. أشار الإعلامي الرياضي محمد العميري، إلى واقعة تاريخية سابقة، شبيهة لأزمة مختار؛ قد تؤدي بالفعل إلى سحب الـ"3 نقاط" من النصر، ومنحها إلى الشباب.

وأوضح العميري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن هذه الواقعة تعود إلى عام 2002؛ حيث قدّم النصر، "احتجاجًا" على مشاركة عبد العزيز السعران مع الشباب، في المباراة التي جمعت الفريقين، في بطولة كأس دوري خادم الحرمين الشريفين.

ولفت الإعلامي الرياضي، إلى أن احتجاج النصر، اعتمد على اختلاف تاريخ ميلاد السعران، في وثيقتين رسميتين؛ وهو الأمر الذي أيّدته لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، التي أصدرت قرارًا باعتبار العالمي فائزًا (3-0).

ومن ناحيته.. طمأن القانوني الرياضي أحمد الأمير، جماهير نادي النصر، بشأن مستقبل نقاط مباراة الديربي أمام الشباب؛ وذلك عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

وكشف الأمير، عن أن نظام مطابقة الانتقالات الدولية "TMS" والمحلية "DTMS"، لا يقبل أن يكون اللاعب مسجل بتاريخي ميلاد مختلفين.

وأضاف: "اللاعب يسجل مرة واحدة، وتدخل جميع معلوماته بما فيها تاريخ الميلاد، ويمنح بعد ذلك (معرف فيفا)، والذي يكون معه طوال مسيرته الرياضية".

وشدد أحمد الأمير، على استحالة أن يكون اللاعب مختار علي، مسجل في نظام الانتقالات المحلي والدولي، بتاريخي ميلاد مختلفين؛ وهو ما يعني رفض شكوى الليث الشبابي.

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