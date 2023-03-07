الجدل يتواصل والأرقام لا تكذب.. ريال مدريد الأكثر تضررًا منذ تطبيق تقنية الفيديو!

الدوري الإسباني مسرح للقيل والقال خلال الأسابيع الأخيرة

قد تكون الأرقام ذات دلالة في العديد من المناسبات، وفي ضوء الجدل التحكيمي حول مسابقة الدوري الإسباني مؤخرًا، فإن أي رقم يخص التدهل التحكيمي يكون شديد الدلالة.

هذه المرة الأرقام تأتي من موقع "ريليفو" والذي اختبر مدى تأثر فرق الدوري الإسباني إيجابيًا وسلبيًا بتدخلات تقنية الفيديو، وذلك من أغسطس 2018 حين تم تطبيق التقنية لأول مرة في المسابقة.

منذ ذلك الحين وفي أكثر من 1700 مباراة، تدخل حكم الفيديو المساعد في أكثر من 600 مناسبة أدت إلى تغيير قرار حكم الساحة، وآخرها في مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس التي سجل فيها كريم بنزيما هدفًا تم إلغاؤه لاحقًا بفعل التقنية.

وكان هذا هو الهدف السابع الذي يلغى لريال مدريد بعد تدخل حكم الفيديو المساعد في الدوري هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر، و3 من هذه الأهداف كانت لبنزيما.

أرقام "ريليفو" تؤكد أنه منذ تطبيق تقنية الفيديو المساعد في الليجا، يتصدر ريال مدريد ترتيب الفرق التي ألغيت لها أهداف بعد العودة للتقنية، وذلك برصيد 21 هدفًا، بينما نجح ريال مدريد في الحصول على أهداف بفعل التقنية في 11 مناسبة.

ريال مدريد أيضًا هو أكثر فريق في الدوري الإسباني اتخذت ضده قرارات عامة بعد العودة لتقنية الفيديو، برصيد 46 قرارًا أكثر من أي فريق آخر في الليجا.