الجانب المُظلم لرويس .. عندما دفع نجم دورتموند واحدة من أكبر الغرامات في التاريخ!

صحيفة إسبانية تسلط الضوء على جانب آخر للنجم الألماني

قبل خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا مع بوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد، هناك واقعة في حياة ماركو رويس لا يمكنه نسيانها أبدًا.

صحيفة "as" الإسبانية قررت الرجوع بالذاكرة إلى عام 2014، عندما دفع رويس غرامة مالية ضخمة بسبب السرعة الزائدة مع القيادة بدون رخصة سارية.

الغرامة وصلت قيمتها إلى أكثر من نصف مليون يورو، في واحدة من أكبر المخالفات المرورية على مدار التاريخ، وخرج بعدها اللاعب نادمًا على ما بدر منه وتهوره في القيادة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال رويس وقتها في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية:"اليوم أعرف أنني كنت ساذجًا وغبيًا للغاية، قررت القيادة من دون رخصة ولا أفهم الأسباب التي دفعتني نحو هذا القرار، لقد تعلمت الدرس ولن يتكرر هذا الشيء أبدًا".

ومن جانبها قالت "as" إن النجم الألماني اعتاد على القيادة من دون رخصة سارية في الفترة من 2011 إلى 2014، وتم إيقافه أكثر من مرة قبل هذه القضية، وكان يظهر لضباط المرور رخصة مزورة، ولم يلاحظ أحد هذا الأمر قبل هذه الواقعة.

وبعد عامين من هذه القضية التي أدين فيها نجم دورتموند، نجح اللاعب في اجتياز اختبار القيادة لتنتهي أزماته المرورية تمامًا.

جدير بالذكر أن صاحب الـ35 سنة يستعد لإنهاء مسيرته مع دورتموند بعد نهائي الأبطال، حيث قرر الرحيل عن الفريق بعد انتهاء عقده، وسط غموض حول وجهته القادمة.