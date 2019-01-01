الجارديان | مانشستر يونايتد يرسم خطة تعويض بوجبا

هدف ريال مدريد القديم الجديد

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن خطة المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد إد وودوارد، لحل معضلة المتمرد الفرنسي بول بوجبا، حال أصر على موقفه بمغادرة "مسرح الأحلام" هذا الصيف.

وتحوم الشكوك حول مستقبل بطل العالم مع الشياطين الحمر، منذ حديثه الغامض عن رغبته في العمل تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان في فريق واحد، قبل أن يُفجر المفاجأة الكبرى، بالاعتراف جهرًا بحاجته للبحث عن تحد جديد في أقرب فرصة ممكنة.

وما أشعل فتيل الأزمة، التصريحات التي لا يتوقف وكيله مينو رايولا على الإدلاء بها، لوضع إدارة اليونايتد في حرج شديد أمام الجماهير، برسم الصورة للرأي العام، بأن النادي يُجبر وكيله على البقاء بالإكراه.

وتعامل صاحب الـ26 عامًا باحترافية مع ناديه، بموافقته على السفر إلى أستراليا، لبدء جولة الاستعداد للموسم الجديد، وهو ما جعل بعض الصحف ترجح سيناريو استمراره لموسم آخرى، استنادًا للمصادر التي تتحدث عن تمسك أوليه جونار سولشاير ببقائه لفترة أطول، ليقود مشروع الجيل الجديد.

لكن حتى الآن، ما زال الغموض يسيطر على مستقبله، بتضارب الأنباء حول مصيره، ما بين صحف تراهن على استمراره وأخرى تتوقع الانفصال قبل غلق الميركاتو في بلاد الضباب الشهر المقبل. واليوم الاثنين، جاء الدور على صحيفة "الجارديان"، لتكشف آخر مستجدات الملف الشائك.

هل يحتاج برشلونة للاعب أخر في مركز الهجوم؟ 🤔 pic.twitter.com/BpVwei28Xx — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن إدارة اليونايتد رسمت بالفعل خطة تعويض بوجبا إذا أصر على الرحيل، وذلك بإعادة إحياء المفاوضات مع توتنهام، من أجل الحصول على توقيع كريستيان إريكسن، المرتبط مستقبله بريال مدريد –تماما مثل الفرنسي-، والذي كان هدفًا للشياطين الحمر قبل عامين.

ولفت التقرير، إلى أن استهداف الدولي الدنماركي لتعويض بوجبا، لن يوقف إد وودوارد في محاولته الجريئة لضم لاعب وسط سبورنج برونو فرنانديز، وذلك لتلبية رغبة المدرب، الذي وضع البرتغالي البالغ من العمر 24عامًا، على رأس قائمة المطلوبين الموسم الجديد، حتى بعد شراء آرون بيساكا ودانييل جيمس.