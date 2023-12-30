هل تصدق التوقعات رغم صعوبتها؟

رغم الانتقادات الموجهة للفريق هذا الموسم مع تشافي هيرنانديز، إلا أن جوان جاسبارت الرئيس الأسبق لبرشلونة يؤمن بإمكانية تحقيق الثلاثية!

برشلونة تأهل إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، ولكن موقفه ليس سهلًا في الليجا باحتلاله المركز الرابع بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد وجيرونا.

ورغم ذلك قال جاسبارت في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية عن توقعاته لهذا الموسم:"سنفوز بالدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأمور تبدو منطقية بالنسبة لكأس الملك وربما دوري الأبطال نظرًا لانخفاض مستوى العديد من الكبار بالبطولة وتكافؤ الفرص للجميع، إلا أن مهمة الليجا أصبحت صعبة للغاية بسبب الفارق مع ريال وجيرونا على الصدارة.

يذكر أن جاسبارت تولى رئاسة برشلونة في الفترة بين عامي 2000 و2003 ويعتبر من أشهر رجال الأعمال في إسبانيا.