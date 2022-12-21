الثقة تتزايد .. ريال مدريد يرى بأنه يملك الورقة الرابحة للفوز في سباق بيلينجهام!

الثقة تتزايد لدى نادي ريال مدريد في إمكانية الظفر بتوقيع جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند، رغم الصراع المحتدم على خدماته.

تتنامى الثقة داخل نادي ريال مدريد الإسباني في إمكانية إحداث تغيير درامي في الأحداث، والتفوق على الأندية الراغبة في الحصول على خدمات الإنجليزي جود بيلينجهام نجم خط وسط نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عزز سمعته بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وتحديدًا من ظهوره على الساحة العالمية مع بوروسيا دورتموند في 2020، ثم الأداء المذهل رفقة منتخب إنجلترا في كافة البطولات، وآخرها منافسات كأس العالم 2022.

وحسب تقرير نقلته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن ريال مدريد يثق في قدرته على إغراء بيلينجهام بالانتقال إلى "سانتياجو برنابيو" في صيف 2023.

وهناك اعتقاد لدى النادي الملكي بأن فكرة جعل بيلينجهام رمزًا لأحد أكبر الأندية تاريخيًا في اللعبة قد يكون عاملًا رئيسيًا في قبول الدولي الإنجليزي بالانتقال إلى ريال مدريد.

لكن ذلك يعتمد في المقام الأول على رغبة اللاعب، خاصة وأن ريال مدريد ليس لديه نية في تقديم العروض السخية التي أبدى ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين تقديمها إلى بوروسيا دورتموند.