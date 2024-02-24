الثغرة المزعجة .. كواليس مثيرة في مفاوضات عملاق السعودية مع مانويل نوير ودي خيا

كيلور نافاس كان في الصورة ولكن!

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كشفت تقارير صحفية، عن كواليس مفاوضات دخلها أحد الأندية الكبرى في الدوري السعودي خلال الانتقالات الشتوية الماضية، من أجل التعاقد مع حارس مرمى عالمي.

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ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تقريرًا قالت خلاله إن النادي السعودي والذي رجحت أن يكون النصر، دخل في مفاوضات جادة مع أحد الحارسين مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ ودافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد السابق.

وأشارت إلى أن العالمي عرض على كلا الحارسين راتبًا سنويًا يبلغ حوالي 30 مليون يورو من أجل الانتقال إلى الفريق ومزاملة كريستيانو رونالدو، بخلاف مكافأة توقيع ضخمة لم يتم الإعلان عنها، لكن لم يكتب لهذا العرض النجاح.

وأضافت أن هناك حارسًا آخر دخل دائرة مفاوضات النصر، لكن في الانتقالات الصيفية الماضية وهو الكوستاريكي كيلور نافاس، والذي أراد الهلال أيضًا ضمه قبل أن يتعاقد في النهاية مع المغربي ياسين بونو.

وكان النصر يعاني من أزمة كبرى في حراسة المرمى، خصوصًا مع الإصابة الطويلة التي أبعدت حارسه الكولومبي ديفيد أوسبينا، والذي تم رفع اسمه من القائمة قبل أن يعود للمشاركة مرة أخرى.

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إلا أن مشاركة أوسبينا لم تطل كثيرًا وتعرض لإصابة جديدة، حيث غاب عن مباراتي الفريق أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا وأمام الفتح بدوري روشن، لكن التقارير الصادرة من النصر تؤكد اقتراب عودته.

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