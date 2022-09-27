الثأر لمصر لم يأتِ .. كيروش يسقط في فخ السنغال مجددًا

المدرب البرتغالي يستعد لخوض كأس العالم قطر 2022 مع إيران، بعد فشل مهمته مع منتخب مصر

لم يفلح المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في الأخذ بثأره من منتخب السنغال، عندما عاد ليلتقي به من جديد اليوم الثلاثاء، حيث يقود منتخب إيران.

التعادل الإيجابي حسم مواجهة السنغال أمام إيران بهدف لكل منهما، وديًا في إطار استعدادات كل منهما لخوض منافسات كأس العالم قطر 2022.

ما هي تفاصيل المباراة؟

الأسود غير مروضة تقدموا أولًا مع مرور عشر دقائق من عمر الشوط الثاني بهدف مرتضى بور كنجي؛ لاعب إيران، بالخطأ في مرماه.

وبعدها بتسع دقائق فقط، نجح سردار آزمون في إدراك التعادل لأسود فارس، لتنتهي المباراة أخذ كارلوس كيروش ثأره.

ما هي قصة ثأر كيروش؟

كيروش تم التعاقد معه مؤخرًا لقيادة منتخب إيران في كأس العالم قطر 2022، بعد إقالة المدير الفني لأسود فارس، على إثر عدة خلافات مع مسؤولي اتحاد الكرة.

مهمة كيروش مع إيران، تأتي بعدما كان قد فشل في قيادة منتخب مصر للتأهل للحدث العالمي، إذ تلقى الهزيمة أمام السنغال في ركلات الترجيح.

كذلك كانت السنغال قد حرمته من قيادة الفراعنة للفوز بكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، إذ تفوقت بركلات الترجيح أيضًا.

ما هي مجموعات إيران والسنغال في المونديال؟

تشارك إيران في مونديال 2022 ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

أما السنغال فتأتي ضمن المجموعة الأولى، التي تضم قطر، الإكوادور وهولندا.