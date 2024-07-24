التيكي تاكا والضغط العالي.. خاصية FC IQ تقدم أساليب جوارديولا وكلوب في EA FC 25

التحديثات مستمرة لتوفير تكتيكات أكثر..

يترقب مجتمع الألعاب الإلكترونية، وتحديدًا عشاق لعبة EA SPORTS FC، صدور النسخة الثانية بعد الانفصال عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي من المتوقع طرحها في الأسواق خلال الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر المقبل.

وبعد أن كشفت التسريبات خلال الأيام الماضية عن الكثير من تفاصيل اللعبة، بقيت الجزئية المتعلقة بتحديث جديد، يتيح للمستخدمين تفعيل نظام تكتيكي محدد أثناء لعب Ultimate Team، ضمن أبرز الأحاديث داخل مجتمع اللعبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، تحدث توماس كاليفي أحد منتجي اللعبة، عن خاصية FC IQ الجديدة، والمنوط بها توفير التكتيكات الجديدة لممارسي اللعبة.

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وقال كاليفي: "FC IQ في الأساس عملية إصلاح شاملة أو تجديد لأسس تكتيكات لعبتنا، كل ما تعرفه عن التكتيكات، حصلنا عليه نوعًا ما ووضعناه جانبًا وأعددنا كل شيء. لقد أردنا جعل التكتيكات أكثر سهولة بالطبع، ولكن أيضًا مع إضافة المزيد من العمق عليها".

وأضاف: "لم يكن هدفنا مجرد السماح للأشخاص بالتحكم في الفريق بشكل أفضل وأسهل، فإذا كنت تريد أيضا الخوض في التكتيكات والتعمق فيها، فيمكنك ذلك.. FC IQ هي الطريقة التي نقدمها لك حتى تتمكن من التحكم في اللاعبين العشرة الآخرين. لنفترض أنك تتحكم في الكرة بلاعب واحد، فماذا سيفعل اللاعبون العشرة الآخرون؟ هذا ما تفعله FC IQ".

وتابع: "يمكنك الاختيار والتحكم في فريقك وتكتيكاتك.. هناك الكثير من التفاصيل والكثير من الجوانب".

وأردف: "أصبحت اللعبة أسهل من ذي قبل، على سبيل المثال، يمكنك تحديد دور جميع اللاعبين في الملعب، حيث يظهر ما سيفعلونه بالكرة وبدونها. لذا، في الوقت الحالي، الفكرة التي نقدمها هي نوع من إعادة بناء أسس التكتيكات، حتى نتمكن من تقديم انعكاس لكرة القدم الحديثة".

تيكي تاكا وركن الحافلة

وأكد كاليفي إمكانية تطبيق بعض الأساليب التكتيكية الشهيرة في عالم كرة القدم، مثل أسلوب التيكي تاكا الذي اشتهر به المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أو أسلوب الضغط العالي والارتداد السريع الذي نفذه الألماني يورجن كلوب خلال مسيرته مع ليفربول، أو أسلوب ركن الحافلة الذي يعتمد على الدفاع المتكتل.

وقال: "على سبيل المثال، هل تعرف كيف يلعب الظهيران حاليًا في كرة القدم، حيث يدخل الكثير منهم إلى العمق ويلعبون كلاعب خط وسط دفاعي؟ مع FC IQ يمكنك القيام بذلك".

وأكمل: "يمكنك أن تفعل الكثير من الأشياء المختلفة التي لم تكن ممكنة. يمكن أن يكون لديك، على سبيل المثال، ظهير متقدم، لكن الظهير الآخر يمكن أن يصبح مدافعًا. لذلك، يمكن أن يكون لديك تشكيل هجومي على الطرفين أو أن يكون لديك جناح يعود ويصبح صانع ألعاب، بينما يصبح الجناح الآخر مهاجمًا ثانيًا".

وتتيح خاصية FC IQ تلك الأمور للاعبين بشكل كامل، فكل مستخدم يمكنه اختيار النمط المناسب من الأساليب التكتيكية، ولكن تساعده الخاصية المبتكرة، عبر تقديم بعض النصائح.

وأوضح كاليفي: "الأمر متروك لممارس اللعبة، سيكون لكل فريق في اللعبة تكتيكاته الرسمية والأصلية، ولكن يمكنك تعديلها والتلاعب بها. في وضعية المسيرة Career Mode وفي Ultimate Team، يمكنك وضع تكتيكاتك الخاصة، نقدم لك 5 تكتيكات مخصصة يمكنك تغييرها داخل اللعبة وإنشاء تكتيكاتك الخاصة نوعًا ما".

واستطرد: "إنها أكثر من مجرد مهمة إضافية. نمنح دورًا على أرض الملعب في الهجوم والدفاع. إلى جانب الأدوار أكثر تعقيدًا. إذا فكرت، على سبيل المثال، في لعبة تقمص الأدوار، تجد أن فيها الخير والشر. تريد أن يتقدم الظهير المهاجم إلى الأمام، ولكن لا يمكنك أن تتوقع منه أن يعود للدفاع كما يفعل، لأنك تطلب منه التقدم والهجوم. لذا، عندما تخسر الكرة، ستكون لديك فجوة هناك، وتمنحك الخاصية تلك القدرة، لكن كل شيء له جوانب جيدة وسيئة".

52 طريقة تكتيكية!

وعما إذا كان حارس المرمى يمنه القيام بهذه الأدوار، قال كاليفي: "هذا ليس أحد المعايير الحالية، لكننا نبحث دائمًا عن التحديثات، أحد الأشياء الجيدة في FC IQ، هي طرق التشكيل الجديدة، والآن بعد أن قمنا بإنشاء الخاصية، لدينا 52 طريقة، ربما يرتفع العدد بعد إطلاق اللعبة".

وأضاف: "لدينا 52 طريقة في السنة الأولى، والفكرة هي البناء على الخاصية، لذا، إذا كان هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به لحراس المرمى، فربما يكون هذا أحد الميزات المستقبلية".

وتابع: "في البداية، سيكون لدينا حارس عادي أكثر دفاعًا وأمانًا، ولكن لدينا أيضًا حارس يخرج من مرماه ومنطقة الجزاء للحصول على التمريرات كنوع من المساعدة لزملائه. إذًا، الفكرة هي أنه يمكننا الاستمرار في البناء على هذه الأشياء في المستقبل وإنشاء مجموعة أخرى من الأساليب نوعًا ما".

مساعدة المبتدئين

وأوضح كاليفي أن الخاصية الجديدة من شأنها مساعدة المستخدمين المبتدئين في اللعبة، وقال: "هناك بعض الجوانب لذلك، وهي في الواقع نقطة رائعة. أولاً، في Ultimate Team، يمكنك استخدام مدربك والحصول على تكتيكات المدرب، أو في وضعية Career Mode الوظيفي أو في ركلة البداية، يمكنك فقط استخدام إعداد مسبق سريع وتنفيذ تكتيكات بسرعة كبيرة، أو داخل اللعبة ستتلقى رسالة مثل، مرحبًا، ربما تحتاج إلى القيام بمزيد من التمريرات، وبعد ذلك ستحصل على نافذة منبثقة صغيرة، وبعد ذلك يسمح لك بالتغيير بسرعة إلى تيكي تاكا مثلا أو بعض الاقتراحات الأخرى".

وأكمل: "سنقدم لك اقتراحات بناءً على وقت المباراة، بحيث لا يساعد ذلك فقط المستخدمين الجدد، بل أيضًا في بعض الأحيان تنسى هذا الأمر كمستخدم متمرس تلعب وتنسى أنه كان ينبغي عليك تغيير تكتيكاتك، ستقول لك اللعبة.. مهلاً، ربما يجب عليك الدفاع الآن لأنك تفوز، وفي الوقت نفسه، نريد أيضًا أن نسمح لك بفهم تكتيكاتك، حتى قبل أن تخوض المباراة".

وتابع: "إذا كنت تتذكر العرض التقديمي، فيمكنك رؤية خريطة النشاط، مثل الخريطة الحرارية للاعبين. يمكنك أن ترى أين سيصطف اللاعبون. حتى لو كان لدينا ردود فعل ديناميكية، فسوف تخبرك اللعبة بذلك، وستقول هذا التكتيك يستخدم الكثير من القدرة على التحمل. عندما تدخل المباراة، سيكون لديك الكثير من القدرة على التحمل، ثم تتعرض للاستنزاف. ستقول اللعبة مثلا.. هذا التكتيك ضيق جدًا، قد تعاني من الهجمات عبر الجناح".

وواصل: "سنقدم لك هذه السياقات حتى قبل المباراة، حتى تتمكن من معرفة بعض الأشياء الخاطئة في تكتيكاتك.. ربما ينبغي عليك تعديلها مسبقًا، وهذا أمر جيد للاعبين الجدد، ولكنه جيد أيضًا للاعبين ذوي الخبرة، لأنه يمكنهم نوعًا ما التخطيط لتكتيكاتهم والتعديل في كل شيء، حتى قبل انطلاق المباراة. لست بحاجة إلى الدخول في أسلوب اللعب، وتجربته، لتقول.. لا، لم يكن ذلك رائعًا. يمكن أن تكون لديك فكرة بالفعل. رؤية كيف يتحرك فريقك بدون الكرة، هذا بالفعل فرق كبير".

خاصية FC IQ ووضعية RUSH

ونفى كاليفي أن تكون خاصية FC IQ الجديدة متاحة في وضعية Rush، وقال: "FC IQ مخصصة لمباراة 11 ضد 11 فقط. لكن يتوجب القول إن الكثير من الدروس التي تعلمناها من خاصية FC IQ، جعلتنا نحسن الذكاء الاصطناعي في اللعبة بشكل عام، وقد ساعدنا ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي في وضعية Rush، لذلك عندما كان سام (ريفيرا) يشرح وضعية Rush، ذكر أنها أكثر انسيابية وأشياء من هذا القبيل، ولكن في أوضاع معينة، سيكون لديك الذكاء الاصطناعي في لعبة Rush".

وتقدم لعبة EA SPORTS FC 25 عددًا من الابتكارات الجديدة للعب مثل نمط rush الجديد لمباريات 5 ضد 5، وتتميز قواعد Rush بالسرعة ويتحكم ممارس اللعبة في 4 لاعبين بينما يوجد حارس واحد يتحكم فيه الذكاء الاصطناعي. وتكون مدة المباراة 7 دقائق دون إستراحة.

وأشار كاليفي: "تم بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه باستخدام الدروس المستفادة من FC IQ، وبهذه الطريقة يمكننا أن نجعل اللاعبين أكثر حيادًا عن مراكزهم، ولكن في Rush، ليس لديك تشكيلات، ليس لديك أدوار، إنه وضع مختلف تمامًا. لن أقول أننا استخدمنا الخاصية لكن بما أننا نقوم بتجديد عملية تمركز اللاعبين وتهيئة اللعبة للتفكير بهذه الطريقة، فقد جعلت الخاصية استخدام ذلك أسهل بالنسبة لنا".

واستطرد: "عرضت اثنتين من النقاط التي سنضيفها في مرحلة ما بعد إطلاق اللعبة، متعلقة بصانع الألعاب المتمركز في العمق وأيضا لاعب الوسط المدافع.. حتى في العام الأول، نخطط لإضافة بعض الأدوار والتركيز في مرحلة ما بعد الإطلاق، لذلك أود أن أقول، هذا هو الأساس، ونريد أن نفعل المزيد".

وختم تصريحاته قائلا: "ليس هذا فحسب، أعتقد في العام المقبل، أننا نريد الاستماع إلى الكثير من تعليقات مجتمع اللعبة، ونرى ما يمكن إضافته وما لا نريد إضافته. حتى الأشياء الصغيرة التي عرضتها، لا يعتقد أحد أننا أضفناها، نحاول الاستماع أيضًا إلى المجتمع لجعل التكتيكات أكثر قربا مما ما يريده ممارسو اللعبة، وأتوقع أننا سنستمر في القيام بذلك. وفي المستقبل، يمكننا تكرار استخدام FC IQ، بناءً على بعض الأشياء التي يطلبها مجتمع اللعبة".

يذكر أن شركة EA كانت قد كشفت رسميا عن لاعب ريال مدريد وإنجلترا، جود بيلينجهام، كنجم الغلاف للعبة EA SPORTS FC™ 25، والتي سيتم إطلاقها عالميًا في وقت لاحق من هذا العام.

ويمكن لمحبي السلسة الحصول على جود بيلينجهام بتقييم 95 لفريقهم في EA SPORTS FC Mobile عند اللعب بدءًا من 18 يوليو وحتى 30 يوليو، احتفالًا بالكشف عن غلافه.