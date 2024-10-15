ضريبة التوقف الدولي يدفعها برشلونة .. بولندا تعلن إصابة روبرت ليفاندوفسكي

مدرب بولندا يصرح بشأن وضع نجم برشلونة..

كما هي العادة في التوقفات الدولية تخرج الأندية بعدد من الخسائر نظير تعرض اللاعبين للإصابات، وهي الضريبة التي يدفعها برشلونة، جراء إصابة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

المنتخب البولندي يواجه كرواتيا حاليًا، ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية، على أرض الأول حيث استاد نارودوي.

لكن التشكيل الأساسي للبولنديين شهد غياب نجم برشلونة، والاكتفاء بجلوسه على مقاعد البدلاء.

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في البداية، فسر البعض الأمر بأنه أسباب فنية، لكن ميشال بروبيرز؛ المدير الفني لبولندا، خرج معلنًا معاناة ليفا من الإصابة.

بروبيرز قال في تصريحات لتليفزيون بلاده بحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو": "روبرت يعاني من إصابة طفيفة"، دون توضيح مزيد من التفاصيل عن وضعه.

ويبدو أن ليفاندوفسكي قد أصيب خلال عمليات الإحماء، إذ كان قد شارك بها بصورة طبيعية قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء.

يذكر أن بولندا تدخل هذه المباراة محتلة المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط فقط، فيما تحل كرواتيا في المركز الثاني بست نقاط، خلف البرتغال المتصدر بالعلامة الكاملة (9 نقاط).