التاريخي ينافس تريكة .. سالم الدوسري يصالح جماهير الهلال بلدغتي فلامنجو

الهلال وصل لشباك فلامنجو مبكرًا، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2022

لقطة كافية أن تنسي جمهور الهلال السعودي ما أهدره سالم الدوسري؛ جناح أيسر الفريق، خلال الفترة الأخيرة من فرص.

التورنيدو يقود الزعيم حاليًا أمام فلامنجو البرازيلي؛ بطل أمريكا الجنوبية، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2022.

ونجح الدوسري في الوصول لشباك الخصم بعد مرور أربع دقائق فقط من عمر اللقاء، عن طريق ضربة جزاء، سددها بنجاح على يمين حارس فلامنجو.

وكما بدأ الشوط الأول، اختتمه التورنيدو، إذ سجل جزائية أخرى في الدقيقة 9+45، سددها هذه المرة على يمين الحارس، ليخرج فريقه متقدمًا بثنائية مقابل هدف وحيد.

هاتان الجزائيتان بمثابة معاهدة صلح بين سالم وجمهور الهلال، بعدما أهدر اللاعب ثلاث ضربات جزائية من أصل ست سددها خلال الفترة الأخيرة.

وبفضلهما، أصبح الدوسري هدافًا تاريخيًا للعرب في مونديال الأندية، معادلًا رقم محمد أبو تريكة؛ نجم الأهلي السابق، برصيد أربعة أهداف لكل منهما، إذ سبق وأن سجل نجم الزعيم هدفين في نسختي 2019 و2021.

فيما يحل حمدو الهوني؛ لاعب الترجي التونسي، وحسين الشحات؛ لاعب الأهلي المصري الحالي، في المركز الثاني برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة يلتقي في النهائي بالفائز في لقاء ريال مدريد الإسباني والأهلي المصري، المقرر إقامته غدًا الأربعاء.