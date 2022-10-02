التوتر يخيم على غرفة ملابس ليفربول .. كلوب يهاجم فابينيو والأخير يتجاهله!

يبدو أن الأمور في ليفربول لا تسير بشكل جيد داخل أو خارج الملعب.

كشفت تقارير صحفية عن وجود حالة من التوتر في غرف ملابس نادي ليفربول بعد التعادل الأخير المحبط ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت موقع "ليفربول إيكو" المقرب من النادي الإنجليزي، والذي أكد أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز قام بتوجيه بعض كلمات اللوم بصيغة حادة للاعبه البرازيلي فابينيو.

وأوضح الموقع أن حديث كلوب في غرف الملابس كان عامًا في البداية واتسم بالهدوء، لكن نغمة المدير الفني تصاعدت بمرور الوقت وبدأ يوجه حديثه إلى فابينيو.

وقام اللاعب البرازيلي بتجاهل المدير الفني وحديثه بشكل كامل فزادت حدة حديث المدير الفني حتى أصبح صوته مرتفعًا بشكل واضح.

وأعرب كلوب عن غضبه الكبير من مستوى اللاعب وتراجعه بشكل كبير خلال الشوط الثاني مما تسبب في النتيجة المحبطة للمواجهة.

وقتها بدأ اللاعب في الرد على المدير الفني وتبادلا بعض الكلمات الحادة، قبل أن تهدأ الأمور قليلًا مع مغادرة الفريق لملعب اللقاء.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد تعادل للمرة الرابعة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد عشر نقاط فقط.