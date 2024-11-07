"الأمر كان صعبًا".. التنمر ينهي مسيرة راقصة أولمبياد باريس "رايجان"!

ردود الفعل كانت عنيفة على الأسترالية...

أعلنت الأسترالية رايجان، لاعبة الرقص الاستعراضي "بريك دانس"، أنها لن تشارك مرة أخرى في هذه الرياضة، بعد ردود الفعل العنيفة التي تعرضت لها في أولمبياد باريس الأخيرة.

وظهرت رياضة البريك دانس، لأول مرة في أولمبياد باريس 2024، وسرعان ما كانت رايجان، واجهة لتلك الرياضة، ولكنها تعرضت إلى حملة تنمر شديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع الأسترالية إلى إنهاء مسيرتها.

وقالت رايجان في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN": "لن أشارك في أي منافسات بعد الآن، كنت سأستمر في المنافسة بكل تأكيد ولكن يبدو هذا صعبًا بالنسبة لي".

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وتابعت: "سأستمر في الرقص الاستعراضي، ولكن الأمر سيكون كأنني في منزلي الخاص، لقد كان الأمر مزعجًا لم يكن لدي أي سيطرة على كيفية رؤية الناس لي".

وكانت بعض الأنباء قد أشارت إلى أن مشاركة رايجان، في أولمبياد باريس الماضية جاءت بشكل غير شرعي، وطالت الاتهامات مدربها وزوجها صامويل فري، والذي اختارها على حساب آخرين.

جدير بالذكر أن رياضة الرقص الاستعراضي لن تكون جزءًا من أولمبياد لوس أنجلوس، والمقرر إقامتها في عام 2028، وهو القرار الذي اتخذ قبل ظهور الرياضة لأول مرة في باريس الصيف الماضي.