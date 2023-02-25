التناقض مستمر .. زوجة ألفيش تُلمح بالاستعانة بشاكيرا للانتقام منه!

تصرف جديد مثير للجدل حول حقيقة موقفها

رغم حديثها المستمر عن دعمه والوقوف بجواره حتى النهاية، إلا أن تصرفات جوانا سانز زوجة داني ألفيش تؤكد عكس ذلك تمامًا.

ألفيش تم اعتقاله الشهر الماضي بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة ليلة 30 ديسمبر في أحد الملاهي الليلية بمدينة برشلونة.

البرازيلي طلب مؤخرًا الإفراج عنه بكفالة ولكن محكمة برشلونة رفضت هذا الأمر لتستمر معاناته في السجن، فما هو رد زوجته على كل ذلك؟

جوانا ظهرت مؤخرًا في أحد عروض الأزياء المعروفة متجاهلة تمامًا ما يحدث لزوجها، لتخرج هذه المرة لتستغل قيام المغنية الكولومبية شاكيرا بإصدار أغنية مع مواطنتها "Karol G" للهجوم على صديقها السابق جيرارد بيكيه واتهامه بالخيانة.

عارضة الأزياء الإسبانية قررت استطلاع آراء متابعيها على موقع "إنستجرام" عن ما إذا كان ينبغي عليها إصدار أغنية مماثلة أم لا.

وقالت في قصة نشرتها على حسابها:"أرى أن شاكيرا أصدرت أغنية جديدة وما زلت لم أفعل أي شيء، هل يجب أن أفعل مثلها؟".

وتأتي هذه الخطوة لتثير الشكوك حول دعم جوانا لألفيش، بعدما خرجت في تصريحات صحفية لتؤكد أنها ستظل بجانبه في هذه الأزمة الصعبة.