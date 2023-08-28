بعيدًا عن التلميحات والإشارات .. أندرسون تاليسكا يصدر بيانًا لحسم "رحيله المثير" عن النصر

البرازيلي يحسمها بشكل واضح وصريح ويناشد جمهور النصر..

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أصدر البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ محترف النصر السعودي، توضيحًا رسميًا، لحسم الحديث الدائر حول رغبته في الرحيل عن العالمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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بعض التقارير السعودية تزعم أن البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للفريق، طلب الاستغناء عنه، وما دعم هذه التقارير، هو بيان بشكتاش التركي، الذي أكد خلاله أنه دخل بالفعل في مفاوضات مع النصر لضمه، لكن الاختلاف حول الأمور المالية، دفعه للتراجع، ما يعني أن العالمي لا يمانع التفريط به.

لكن صاحب الـ29 عامًا أراد إنهاء الجدل حوله، بعدما اعتمد على التلميحات طوال الفترة الماضية، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو المحاولة التي لم تفلح في إيقاف الشائعات حوله.

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لذلك كتب تاليسكا، عبر حسابه على منصة "X" للتواصل الاجتماعي: "يا جمهور النصر، يا من تحبون النادي، توقفوا عن المساهمة في ترويج الأخبار الكاذبة، أنا جددت عقدي حتى عام 2026م، ولا يوجد أي سبب للرحيل، ولا أتفاوض مع أي نادٍ، والنصر كذلك ليس لديه أي نية للاستغناء عني، لأنه ليس هناك دافع وراء ذلك".

وأضاف: "أشعر بالسعادة هنا، ولا أريد الذهاب لأي مكان آخر، أصنع تاريخًا مميزًا مع النصر، ولا تنسوا أنني مررت معه بصعوبات كثيرة، لذلك لن أغادر لأي مكان، ولا توجد أي نية لدي لذلك، هنا أنا سعيد رفقة عائلتي، دعونا نتابع المسير".

البرازيلي اختتم: "أحبكم، ودعونا نركز على دعم فريقنا من الاستاد في لقاء غد، فهذا هو الأكثر أهمية".

يذكر أن صاحب الـ29 عامًا يلعب للعالمي منذ موسم 2021-22م، ولا يزال عقده ممتدًا لصيف 2026م.

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