"التكنولوجيا قتلت جوهر كرة القدم والمباريات باتت مملة"

يؤمن أسطورة كرة القدم البرازيلية، كافو، أن التكنولوجيا قد جعلت كرة القدم "مملة ورتيبة" على عكس ما كانت عليه في الماضي.

وقصد كافو تحديدًا في حديثه أن تقنية الفيديو منعت احتفالات اللاعبين، وباتت كرة القدم بالنظر لأبعاد أخرى أيضًا، آلية وليست بشرية كما كانت من قبل.

الأسطورة في حديث صحفي قال "قديماً لم تكن هناك تكنولوجيا وكانت كرة القدم جميلة، أليس كذلك؟ لقد لعبنا وتنافسنا، حدث كل شيء في الملعب".

كما أضاف "كانت كرة القدم ديناميكية وكانت هناك أخطاء، وفي اليوم التالي حدثت مناقشات ولم يحدث شيء".

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وتابع "أصبحت الآن كرة القدم رتيبة وآلية، ضاع الجوهر، ضاعت المناقشة على المقاهي، الحقيقة أن الجانب اللذيذ من المناقشة قد ضاع".

واستطرد "الآن أنت تشاهد مباراة وتنتظر دقيقة، دقيقتين، ثلاث دقائق، أربع دقائق، خمس دقائق حتى تحصل على ترى ما تقوله الآلة، هذا يؤدي للملل".

وأتم "الآن أشعر بالملل في كرة القدم أكثر من السابق، المباريات تتوقف كثيرًا، يسقط أحد اللاعبين ثم الآخر، ثم تتوقف المباراة خمس دقائق وهكذا".

تجدر الإشارة إلى أن كافو أعلن خلال هذا الحوار أن ريال مدريد حاول ضمه مرة واحدة فقط كانت في عام 1992، وأسف أنه لم ينضم للملكي وقتها.