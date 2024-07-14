على التقاليد الإسلامية .. السعودية تحتضن حفل زفاف لاعب أستون فيلا وسيلتا فيجو السابق

علاقة بدأت منذ أقل من عام وكتبت السعودية النهاية السعيدة لها بالزواج..

اختار الإسباني جوتا بيليتيرو؛ لاعب أستون فيلا الإنجليزي وسيلتا فيجو الإسباني السابق، الأراضي السعودية، لتشهد حفل زفافه على عارضة الأزياء الصربية "أجلا إيتيموفيتش".

صاحب الـ33 عامًا كان قد أشهر إسلامه في فبراير الماضي، موضحًا أن صديقه الكويتي "فيصل بورسلي" وعائلته لعبوا دورًا كبيرًا في تغيير معتقداته الدينية.

تلك الخطوة لعبت دورها بالتأكيد في اختيار بيليتيرو لمدينة أبها السعودية، ليقيم بها حفل زفافه على أجلا، التي بدأت قصة حبه معها قبل أقل من عام "أكتوبر الماضي".

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ونشر جوتا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورته رفقة زوجته بملابس عربية، إذ يرتدي هو الزي الإسلامي الشهير "جلباب أبيض"، فيما ترتدي زوجته فستانًا باللون الأسود مزينًا بفصوص فضية وسوداء، معلقًا: "حفل زفافنا السعودي في أبها".

يذكر أن الإسباني كان قد بدأ رحلته في الصغر من صفوف سيلتا فيجو، ومنه إلى ريال مدريد "كاستيا"، وخلال رحلته مع الفرق الأولى للأندية مثّل برينتفورد وبرمينجهام وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي، قبل أن يختتم مسيرته في عام 2021 بقميص ديبورتيفو ألافيس الإسباني.