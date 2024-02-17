النصر والفتح | التفوق على ميسي وفرصة لا تضيع .. كريستيانو رونالدو يتألق

رونالدو يُسجل هدفًا ويتألق في مباراة الفتح

SHAHID

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر، لتحقيق الفوز على نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف واحد، بالمباراة التي أقيمت بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رونالدو واصل تألقه رفقة العالمي، حيث لعب دورًا كبيرًا في الانتصار على الفتح بتسجيله الهدف الأول، حيث قدم مباراة رائعة.

قبل بداية المباراة، حصل رونالدو على جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر 2023، وذلك بعدما تألق مع فريقه النصر.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

التفوق على ليونيل ميسي

نجح رونالدو في تسجيل الهدف الأول لفريق النصر بالدقيقة 17 من زمن المباراة، بعد عرضية أرضية أرسلها سلطان الغنام، ليسدد الكرة في مرمى الفتح.

وتفوق رونالدو على ليونيل ميسي بعد هدفه في مرمى الفتح، حيث وصل إلى 714 هدفًا دون احتساب الضربات جزاء، بينما عدد أهداف ميسي هو 713 هدفًا.

وواصل رونالدو تألقه، حيث نجح في الوصول إلى الهدف رقم 21، في صدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي 2023-2024.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، كاد رونالدو أن يُسجل هدف آخر، لولا تدخل مدافع الفتح الذي أخرج الكرة في اللحظات الأخيرة.

ماذا قدم رونالدو أمام الفتح؟

سجل رونالدو هدفًا، وصنع فرصة واحدة من أجل التهديف ولكن لم يتم استغلالها، وسدد الكرة على المرمى مرتين، و3 تسديدات خارج المرمى، ومثلها ارتطمت في المدافعين.

ووقع رونالدو في التسلل مرتين، ومرر الكرة 49 مرة، بنسبة نجاح 82.6%، وشارك في 7 التحامات ثنائية، فاز في 4 منها وخسر 3.

SHAHID