التفوق على الاتحاد والهلال .. المدير التنفيذي السابق للنصر يكشف دور المريسل في الفوز بصفقة الموسم

أسرار مثيرة يكشفها أحمد البريكي

SHAHID

كشف أحمد البريكي المدير التنفيذي السابق للنصر عن دور الإعلامي عبد العزيز المريسل في تفوق النادي على الهلال والاتحاد والفوز بصفقة الموسم في يناير 2019.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البريكي حل ضيفًا على "بود كاست على بياض" وقد كشف العديد من الأسرار والكواليس عن فترة عمله في النادي العاصمي مع إدارة سعود آل سويلم، منها ما يخص التعاقد مع عبد الله الخيبري نجم وسط الشباب.

البريكي أشاد بالمريسل وأوضح أنه خدم النصر حبًا به ودون الحصول على أي مقابل مالي، ولذا كان مسموحًا له دخول النادي بعكس بقية الإعلاميين، إذ قال "عبد الله الخيبري كان صفقة الموسم بالنسبة للنصر، لأننا كنا نعاني جدًا في وسط الملعب، كنا نتنافس مع الهلال والاتحاد على التوقيع مع اللاعب، خاصة أن المتبقي في عقده كان مجرد أسابيع ولذا أمر رحيله عن الشباب كان محسومًا تمامًا".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

تابع "وصلتني معلومات أن رئيس الاتحاد كان متواجد في الرياض ومعه كامل العقود الخاصة بالصفقة ويستعد للتوقيع مع الخيبري، وذلك رغم أننا كنا نمتلك اتفاقًا شفهيًا مع النادي واللاعب. هنا تواصلت مع المريسل لأنه كان حلقة الوصل بيننا وبين الخيبري ووكيله منذ البداية ودون تقاضي أي مقابل مالي، لم يفعل ذلك إلا حبًا في النادي".

أضاف "طلبت من المريسل الذهاب إلى اللاعب ووكيله حيث يتواجدان وعدم تركهما إلا وهما في مقر النصر، وبالفعل توجه لهما وحدثني من هناك لإبلاغي أن هناك عرضًا من نادٍ آخر أكبر من النصر، لكني شددت عليه بإحضارهما إلى النادي، وقد قام بذلك بالفعل ووقعنا معه تلك الليلة والتقطنا الصور، وقد جاؤوا جميعًا في سيارة واحدة لأنك لا تضمن حدوث أي شيء، فأنا أمتلك صورة للخيبري مع أحد مسؤولي الهلال، وأنا كنت أرى اللاعب هو صفقة الموسم".

وأتم البريكي "وكيل اللاعب أخبرني بعد التوقيع أنه لولا المريسل لوقع الخيبري عقدًا مع نادٍ آخر براتب أعلى، قلت له الاتحاد، لأن الاتحاد كان يُحاول تفادي الهبوط وكان مستعدًا لدفع أضعاف ما نعرض للبقاء في الدوري، فالهبوط كان بمثابة الكابوس بالنسبة له".

SHAHID