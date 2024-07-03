التفاصيل الكاملة والموعد النهائي .. ريال مدريد يضع خطة محكمة لتقديم مبابي في ليلة أسطورية

موسيقى حية وألعاب نارية في ظهور كيليان الأول بسانتياجو برنابيو

يستعد ريال مدريد لتنظيم حدث تاريخي خلال حفل تقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي، كلاعب جديد في النادي الملكي.

وانضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو الماضي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن الموعد النهائي لتقديم مبابي والذي سيكون يوم 16 يوليو الجاري، تحديدًا في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وذلك على الملعب التاريخي للريال، سانتياجو برنابيو.

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وأشارت إلى أن الحفل يتوقع أن يشهد حضور 80 ألف مشجع من ريال مدريد، حيث سيتم تقديم مبابي مباشرة بعد خضوعه للفحص الطبي، وسيظهر للجمهور بالقميص رقم 9.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الحفل سيقام بشكل مبهر للغاية حيث سيتم تركيب منصة عرض تبدأ من غرفة الملابس في ملعب سانتياجو برنابيو، وستكون النيران مشتعلة على أطراف خشبة المسرح.

وخصصت إدارة النادي الملكي كاميرات بانورامية 360 درجة للحصول على لقطات مبهرة خلال تقديم مبابي، الذي سيمر على المنصة على أنغام الموسيقى الحية ووسط الألعاب النارية.