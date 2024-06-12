التعمري يجيب عن السؤل الصعب: هل ينضم إلى دوري روشن السعودي؟

أبرز تصريحات موسى التعمري عقب فوز الأردن على السعودية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

أعرب الأردني موسى التعمري عن عدم استبعاده اللعب في دوري روشن السعودي، وذلك في ردّه على سؤال حول إمكانية انتقاله إلى أحد أندية المملكة.

يلعب التعمري حاليًا مع نادي مونبلييه الفرنسي، وقد سبق له اللعب مع أندية أخرى مثل الوحدات الأردني والشارقة الإماراتي.

وقاد التعمري منتخب بلاده للفوز على السعودية في الجولة الأخيرة من تصفيات المرحلة الثانية المؤهلة لكأس العالم 2026، كما ضمن للنشامي المشاركة في كأس آسيا 2027.

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وبسؤال المهاجم الأردني حول إمكانية انضمامه للدوري السعودية، أجاب: "لا يوجد ما يمنع ذلك".

وحول الفوز على السعودية في ملعب "الأول بارك" وتصدر المجموعة برصيد 13 ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكاس العالم، علّق التعمري: "لقد كانت الأجواء صعبة للغاية، ولكن نجحنا في تحقيق المطلوب والانتصار".

واختتم: "أتمنى التوفيق لمنتخب السعودية وجماهيره في المرحلة الثالثة للتصفيات".

جدير بالذكر أنّ التعمري قاد بلاده للوصول إلى نهائي كأس آسيا 2023 قبل خسارة المباراة لصالح قطر.