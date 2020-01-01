التعليق الأول من أحد أبناء مارادونا على وفاته

رسالة حزينة للغاية..

التزم أبناء الأسطورة دييجو آرماندو مارادونا الصمت حتى الآن فيما يتعلق بوفاته، باستثناء ابنه دييجو جونيور، الذي نشر رسالة مؤثرة عبر تطبيق إنستجرام.

مارادونا لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الأربعاء الماضي في منزله بعدما داهمته أزمة قلبية حادة، وبعد فترة وجيزة من إجرائه لعملية جراحية لإزالة ورم في المخ.

يمتلك الأسطورة الأرجنتينية خمسة أبناء يعترف بهم وهم جيانا وجانا ودييجو جونيور ودالما ودييجو فيرناندو، ويُعد جونيور من أكثر الأبناء المقربين لمارادونا.

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ونشر دييجو جونيور صورة لملعب سان باولو معقل نابولي وكتب عليها "قائد قلبي لن يموت أبدًا"، في إشارة إلى والده بالمكان الذي شهد أفضل أيامه الكروية.

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العلاقة بين دييجو جونيور ووالده كانت قوية للغاية، وذلك يتضح في احتفال الأب بعيده ميلاده الستين منذ أيام عندما كتب له نجله رسالة طويلة مؤثرة عن مدى حبه وهيامه به.

في ذلك التوقيت، رد مارادونا عليه وكتب "رغم كل شيء ورغم المسافات، نحن أقرب من أي وقت مضى، ولدي".

الجدير بالذكر أن نابولي يفكر في تغيير اسم ملعب سان باولو ليصبح ملعب دييجو آرماندو مارادونا تقديرًا للأسطورة التي جلبت بطولتي دوري وبطولة أوروبية لنادي الجنوب الإيطالي.